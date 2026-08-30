41岁的林楷霖歪头想了想，笑得眉眼弯弯。采访这天，她一身速干衣，扛着近2.5公斤的长焦大炮，胸前挂望远镜，活像个从户外频道走出来的探险家。

“我要是鸟，准是只鹦鹉——话多，到处蹭果子吃，谁欺负我，我还敢上嘴‘咬’回去！”

过去两个月，她的周末全泡在树林和湿地里，拉着42岁的老公理查德（Richard），把新加坡的角角落落翻了个遍，只为追踪那些藏身树梢的小翅膀。

两只雄性珠颈斑鸠（Spotted Dove）在新加坡植物园因争夺领地展开交锋，打斗的姿态宛如在翩翩起舞。这也是林楷霖最满意的摄影作品之一。（受访者提供）

趁着夫妻俩出战今年“索尼观鸟赛”（Sony Bird Race）的契机，《联合早报》记者在8月22日周六早晨走访克兰芝湿地与双溪布洛湿地保护区，跟随他们开启寻鸟之旅。比赛规定参赛者须在28小时内搜寻并拍摄鸟类，两人在与时间赛跑的同时，也用镜头定格飞禽的灵动姿影。

新手眼里，拍鸟无异于考验眼力与反应。采访中，林楷霖一旦敏锐捕捉鸟鸣，谈话便戛然而止——举相机、对焦、按快门，一气呵成；一旁的理查德同步调整镜头，默契地将远处飞影定格入镜。

林楷霖于今年7月25日在盛港河畔公园，捕捉到一只褐喉太阳鸟（Brown-throated Sunbird）正要采蜜的身影。（受访者提供）

“鸟在哪里？”成了记者当天最常问的话。往往记者还未看清，树梢间的小家伙已无影无踪，而夫妻相机里已精准记录下一只朱背啄花鸟（Scarlet-backed Flowerpecker）的身影。

眼神锁定同一片树梢；林楷霖与理查德手持相机默契配合，在早晨的湿地里寻觅隐匿在枝头间的飞羽。（吴先邦摄）

寻鸟途中，镜头外的互动同样妙趣横生。林楷霖指引位置，理查德则打趣“抱怨”指示太抽象，斗嘴为湿地添了烟火气。

林楷霖分享：听声辨位、观察树叶晃动，多留意果树，清晨日出是最佳观鸟期。

她还顺带破解一个常见误区——人们总以为羽色鲜艳的鹦鹉显眼，事实却相反：“斑斓羽色能打破身体轮廓，藏在树丛里反而更难察觉。”

从昔日飞禽公园任职到全岛追寻鸟踪，林楷霖凭借丰富的鸟类知识，在野外定格禽鸟富有故事感的瞬间。（吴先邦摄）

林楷霖在双溪布洛湿地保护区捕捉到蓝耳翠鸟（Blue-eared Kingfisher）在池塘边觅食的敏捷身姿。（吴先邦摄）

这份敏锐源于她与禽鸟20余年的渊源——童年受动物绘本启蒙，后在新加坡飞禽公园任职近十年。离园后，她与丈夫去年创办飞禽福利咨询公司“FeatherstoneSG”，专注宠物鸟照护。

她揭秘：不少宠物鸟暴躁咬人，常因饲主“溺爱”致营养过剩，鸟儿误以为进入交配期而焦虑攻击，饲主不解便遗弃。

父母在她小时候送的一本动物绘本，开启了林楷霖对动物的热爱。这本承载着童年回忆的绘本，至今已被她珍藏了近30年。（受访者提供）

聊起从“护鸟”跨界“拍鸟”，林楷霖笑说，源于丈夫今年6月送她相机作生日礼物。“以前没钱买，到这个年纪才有能力入手，最重要是有个好老公！”身旁的理查德微笑不语，默默并肩。

在丈夫陪伴下，她把野外拍鸟变成像收集“宝可梦图鉴”（Pokédex）般的冒险，鸟类飞行中的敏捷与独特特征令她着迷。

新加坡虽小，却记录超过400种鸟类。短短两个月，林楷霖已解锁85种，最喜体型小巧、表情丰富的灰缝叶莺（Ashy Tailorbird）。凭专业知识，她总能抓拍到鸟儿具有故事感的瞬间。

灰缝叶莺体型小巧，叫声却十分响亮清脆，是林楷霖最钟爱的鸟类。图中这只灰缝叶莺因尾羽生长参差不齐，突出的羽毛宛如在“比手势”，诙谐感满分。（受访者提供）

从照料鸟舍，到辅导宠物鸟，再全副武装穿梭野外，林楷霖的生活与禽鸟密不可分。她如自己口中那只率真的鹦鹉，穿梭挂果枝头，寻觅大自然最野性的面貌。只要放慢脚步抬头看，林间总有惊喜的飞羽故事悄然上演。