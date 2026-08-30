他来自哈尔滨，而她是土生土长的新加坡马来人。从语言不通闹出小笑话，到婚礼上的文化差异，再到如今一家四口的生活，沈宏净（42岁）和法兹林（40岁）一路磨合，在不同文化中找到属于彼此的相处方式。

2010年，两人在新加坡一家工厂工作时认识。刚认识时，法兹林会说的中文还不多，用中文交流时，没少闹出可爱的笑话。

两年后，两人举行马来传统婚礼。第一次参加马来婚礼的沈宏净不熟悉流程，按照传统，新郎要随着音乐去迎接新娘。但音乐还没开始，他却觉得自己在房间里等了半天，于是一个人先下楼。另一边，法兹林还在等着被接，突然听到阿姨说：“你的老公不见了!” 一时间慌了起来。

如今回头看，当年这场小插曲，反而成了夫妻俩难忘的共同回忆。

一家四口讲三种语言

14年过去，两人的生活从二人世界变成了一家四口。家里常常能听见三种语言：孩子和父亲说华语，和母亲说英语，和姥姥姥爷说马来语。三种语言交织在日常生活中。

性格上，两人也形成互补。法兹林形容自己像“火”，喜欢规划和做决定；沈宏净则像“水”，比较乐天随和，会在她需要时给予支持。多年的相处与包容，让他们学会在差异中理解彼此，也把不同的语言、习俗和生活方式，慢慢融进了同一个家。

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