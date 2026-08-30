刚毕业自南洋理工大学的张敬鹏（27岁）很快将开启自己的中医事业。他生长于中医世家，而他与中医的渊源，同样有着一段令人称奇的过往。

小学二年级时，张敬鹏因身体异常高瘦、皮肤发黑，到医院检查后确诊患有肾上腺皮质增生症。他的免疫系统大受影响，医生说他有可能加速老化，难以活过20岁，须长期服用类固醇。

熟悉中医的小舅得知后，建议他寻求中医治疗。张敬鹏后来认识了一名老中医师，服用了一年中药后，他在一次血液检测中发现，体内原本缺失的一种酵素已恢复正常。

这段与中草药为伍的经历，给年幼的他留下相当深刻的体会。

“那时大家大概都已经把我当作‘死马’来医了。虽然当时年纪还小，但因为亲身经历过，清楚明白中医的原理和效果。我之后每回生病都会回去找这名老医师，后来还拜他为师学医。”

张敬鹏对中医的信任，也源于家族史。家族里的第一名中医师是外曾祖父，早年从福建下南洋，在本地施药义诊。这门医术原本“传男不传女”，但由于外婆常年帮忙外敷、打理草药，后来也自学成才。

“外婆常常免费为亲朋好友看诊；后来，她最小的孩子，也就是我的小舅，也跟着她学中医。”

张敬鹏今年考获南大生物医学和中医双学位，然而大学第一年的课程让他深感枯燥乏味。看着同龄人做房屋经纪佣金丰厚，他还偷偷报名上经纪课程。“后来被师父狠狠骂了一顿，我才真正收心认真学习。”

成为中医师的这条路上，张敬鹏相较于同学，有着“得天独厚”的优势。

学医不能局限在校园里 往外走才能累积见识

大学期间，他有机会定期到中医师父的诊所听诊，学习辨识药材。师父也倾囊相授，将正骨等技术传给了他。

此外，他也跟着小舅到印度尼西亚雅加达的寺院义诊，积累了宝贵经验。

“有过义诊经验后，我意识到学医不能局限在校园里，必须往外走。见识和积累的知识越多，诊断才会越精准。”

身为中医界“新血”，张敬鹏认为，随着人工智能的发展，“望闻问切”的基础数据分析确实可能被取代。

“但这不代表中医会被淘汰。把脉看气、正骨等讲究人体调理的技术，是AI无法替代的。中西医在未来也会相辅相成。”