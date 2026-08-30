新加坡海南王氏祠庆祝创祠100周年，正式推出网页应用程序（web app），把活动通知、祭祖时间表、会员名录搜索和个人档案等功能整合在同一平台，以新的方式延续宗亲联系。

这款以手机操作为主的应用程序，是由73岁的海南王氏祠会长王振钦借助人工智能（AI）亲自开发，历时约半年。用户只须在浏览器中打开hainanwang.sg，即可在手机、平板或电脑上使用，无须另行下载安装。

他早前接受《联合早报》采访时说：“百年是一个回顾，也是一个起点。我希望庆典留下的不只是一顿饭、一本纪念册，而是一个能延续下去的工具，让宗亲无论身在何处，都能连上这个百年的家。”

位于佘街（Seah Street）的海南王氏祠创立于1926年，是新加坡历史悠久的宗乡社团之一。早年，宗祠是南来移民互助的据点，协助同乡落脚、找工作及办理婚丧喜事，可说是他们在异乡的一个家。

随着时代变迁，宗祠逐渐从生活互助转向通过祭祖、联谊、奖学和济助维系宗亲情谊。如今，海南王氏祠也面对会员老化和年轻一代逐渐疏离的挑战。

王振钦指出：“祠堂的角色再次转变，如何用新方式把百年宗谊传承下去，正是开发这款应用的初衷。”

这款应用的功能构想、整体方向，都由王振钦一手规划。他说：“因为我最清楚祠堂要什么。理事们则帮忙试用、提意见。”

海南王氏祠网页应用以手机操作为主，用户无须下载安装，通过浏览器即可使用。（叶振忠摄）

计划加入家谱资料

目前这个应用程序的功能包括会员登录、个人资料更新、活动通知、祭祖时间表、会员名录搜索、会所位置及联系方式，以及PayNow捐款等。

谈及当中哪项功能最能改善宗祠运作，王振钦认为是活动通知与会员名录，他解释：“过去我们须要逐一打电话通知，如今只需一键推送；过去翻纸本找人，如今几秒就能查到。这两项最直接地减轻了理事的负担，也让宗亲更方便。”

宗祠下一步的计划是加入更完整的家谱资料和互动数码世系图。当中的资料将以宗祠现有记录及宗亲提供的家谱为基础，再由熟悉族谱的长辈协助核实。

顾问王振胡补充：“我们有一位族谱主任，他也是族谱协会会员，过去十多二十年收集了很多族谱资料。因为他年纪大了，我们想把他的资料全部移过来，再通过应用程序呈现族谱。”

为协助不熟悉数码工具的年长会员使用新应用程序，海南王氏祠将在日后活动中，手把手示范，以及请理事从旁协助。王振钦说：“我自己73岁都学会了，正好可以鼓励大家：别怕，试试看。”

把教育和慈善列为工作重点

海南王氏祠顾问王振胡（前排左一）、会长王振钦（前排右一），以及副交际王德和（后排左起）、总务王其泽、副秘书王汉兴、理事王诗舒、财政王绍琼和副会长王家明，一同分享宗祠迈向数码化，以新方式延续百年宗谊的愿景。（周国威摄）

除了推动数码化，宗祠也把教育和慈善列为工作重点。海南王氏祠颁发的祠员子女勤学奖励金，原本只涵盖小学至初级学院阶段的会员子女，2024年起扩大至大学生；宗祠也配合海南会馆参与社区、教育和慈善活动。

面对会员老化，海南王氏祠2025年成立了青年团，目前有20名成员。负责联系年轻宗亲的副会长王家明说，青年团成立不久，成员还在彼此熟悉。

他说：“我发现很多年轻人其实对传承很感兴趣，只是他们还在工作，也要照顾孩子；有时候，他们也不知道怎么加入，所以我就负责接触他们。我们也接到不少人打电话来寻根，还有年轻人问，如果要按照家谱为孩子取名，应该用什么辈分字。”

筹备将近一年的海南王氏祠百年庆，星期天（8月30日）在大巴窑战备军协俱乐部欢喜楼举行，约600名宾客出席，主宾为律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆。

当天除了推介新应用程序，也展出宗祠百年来的历史照片和文献，并颁发长期服务奖与勤学奖励金，以及由100人合唱团带来的两首歌曲《细水长流》和《咖啡乌》（Kopi O）。