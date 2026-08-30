骗子已经越来越不需要“骗钱”了。至少，他们不必破解银行密码、闯入你的账户，还是远程控制你的电脑。

他们只需让你相信电话另一端的人是警察，而你分分钟可能被关进监牢，或是眼前绝无仅有的投资机会，能让你一圆发财梦。总之，只要完成最后一次转账，什么问题都能解决。

然后，你自己拿起手机，直接转账。

这正是今天诈骗最值得关注的变化：骗子越来越不需要突破系统的防线，而是想办法突破人的心理防线。

新加坡警察部队8月26日公布2026年上半年诈骗与网络犯罪数据。今年1月至6月共发生1万6821起诈骗案，比去年同期减少14.4%；诈骗损失也下降17.9%，至4亿1060万元。

案件和损失双双下降，令人鼓舞，但另一个数字同样值得注意：

今年上半年约80.8%的诈骗案件涉及受害者自行转账，比去年同期的78.8%高2%。

换句话说，很多时候，骗子甚至不需要控制受害者的账户。完成最后一步的人，是受害者自己。

制造认知负荷与紧迫感

这并不意味着受害者应该为被骗负责。

在平时，人们听到“警方”要自己把钱转到“安全账户”，多半会嗤之以鼻，也知道高回报投资往往伴随着高风险。但一个人突然接到自称来自警方的电话，或看到声称能够快速赚钱的机会时，便可能在情绪驱使下作出决定。

对诈骗分子来说，受害者未必需要相信一整套故事，只要相信接下来几分钟最为关键，必须马上听从指示照做，就已足够。

以典型的冒充警方骗局为例，骗子表明自己是“警察”之后，便不停地向受害者施压：你涉嫌犯罪，须马上配合调查，不能告诉任何人，否则将面对很严重的后果。

受害者没时间思考，就很难有时间怀疑，其注意力也因此从“他说的是真的吗？”转向“我现在该怎么办？”

利用受害者对权威的服从、对损失的恐惧，再持续对其施以时间压力后，骗子一指示受害者把钱转到某个户口，受害者可能就照办了。

骗子就是要出其不意，让你突然间“失去理智”，自己将款项交出。（示意图）

反诈骗战役 是每个人与自己情绪之间的较量

政府近年来建立起一道道反诈骗防线，包括封锁可疑手机线路、网站和社交媒体账号，到追查和冻结诈骗资金；银行等金融机构也落实转账前风险提示、新增收款人的冷静期等措施。

看似让交易多一道程序，实际上是在争取最宝贵的东西：时间。

问题是，技术可以拦截可疑交易，却难以拦截一个在恐惧或贪念中主动按下“确认”的人。

因此，制造延迟也可能是避免自己落入诈骗圈套的一个做法。骗子要你马上决定，我们偏要等一等，挂上电话，找另一个人确认。

八成左右的诈骗案件涉及受害者自行转账，显示了诈骗的战场已经从网络和银行系统，延伸到人的判断力。反诈骗的下一场战役，不只是政府、银行、电信公司和网络平台与骗子之间的较量，也是每个人与自己的情绪之间的较量。

在关键时刻等一等，或许便能为自己设下一道简单的防线，避免掉进圈套。