大巴窑和新民将推出两个等候时间较短的新预购组屋项目，等候期少于三年，总共提供约1200个组屋单位。

国家发展部长徐芳达星期天（8月30日）在脸书贴文宣布，政府将推出这两个较短等候时间新预购组屋项目，并会在准备就绪后公布更多详情，包括推出日期和预计等候期。

他说，这项计划是政府持续维持稳健住房供应举措的一部分，同时也通过在现有市镇增建新住宅，为这些地区注入新活力。

徐芳达早前透露，政府计划在湖景（Lakeview）和顺福（Shunfu）一带推出三个项目，共提供约1600个新住宅单位。其中首个项目已纳入今年6月的BTO销售活动。

此外，未来10年，大巴窑西部和快乐山（Mount Pleasant）一带也将推出超过1万个公共和私人住宅单位。

徐芳达说，这些新住宅将为购屋者提供更多选择，包括希望住得离父母或亲人更近的人。

他也呼吁现有居民体谅，发展工程可能会带来一些暂时的不便。政府将采取措施尽量减轻影响，例如设置围挡、使用低噪音机械，以及把嘈杂工程限制在白天进行。