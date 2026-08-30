“亲爱的Lorens Wong，我不想当姐姐！”

莎拉的母亲苏海米（Humairah Suhaimi，36岁，烹饪学院营运执行副总裁）接受《联合早报》访问时说，事情发生在星期三（26日）晚上。她和往常一样用“怀孕”的话题逗女儿，心里清楚女儿每次听到这个话题都会不开心。

苏海米告诉女儿，黄总理在群众大会上呼吁国人多生孩子，还会给大家很多钱。莎拉听后哭着问“怎么办”，她打蛇随棍上，告诉女儿如果真的不想要弟弟妹妹，就得写信向黄总理“申请”。没想到莎拉信以为真，拿起哥哥的作业纸，并在没有任何协助的情况下，花了约半小时完成写给黄总理的信。

莎拉在没有任何协助的情况下，花约半小时完成写给黄总理的信。（受访者提供）

莎拉用英文写道：“亲爱的Lorens Wong，我不想当姐姐，因为我害怕妈妈以后不让我睡在她身边，我会很难过。即使你要给我们很多钱，我们也不需要更多钱。我只想和妈妈、爸爸还有哥哥亚当一起。还有，如果亚当想要更多弟弟妹妹，不要听他的，因为我不想要。”

苏海米起初只想让女儿练笔，并未当真要寄信，可是女儿越写越投入，她便把过程发到社交媒体，没想到引来朋友关注。大家既期待后续，又好奇总理会否回应，纷纷鼓励她把信寄出去。

苏海米最终决定寄出信件，并另发电邮给总理公署，解释这封信的背景。

莎拉接受《联合早报》记者访问时说，她只希望总理能这样回应：“没关系，不用添弟妹。”苏海米解释道，女儿并非真要总理采取实际举措，而是想借这句话获得“许可”，让父母不再生弟弟或妹妹。

苏海米（左二）说，夫妻俩已经决定只养育两个孩子，目前没有计划再添孩子。（受访者提供）

苏海米说，莎拉是老幺，性格外向、爱玩，很享受父母的关注。“有时候她甚至会想重新当宝宝，回到我的肚子里再出来。”相比之下，9岁哥哥亚当则一直希望父母再添一个弟弟或妹妹。不过，苏海米说，她和丈夫决定只生两个，目前没有计划再添孩子。

去年1月举行的穆罕默德诞辰纪念奖学金基金会庆祝成立60周年活动上，莎拉曾与黄总理有过一面之缘。（受访者提供）

去年1月，在穆罕默德诞辰纪念奖学金基金会庆祝成立60周年庆典上，莎拉和亚当曾一同与总理合影，由此结下一面之缘。

由于孩子年纪尚小，不太明白“总理”是什么意思，家里一直以“大爸爸”（Big Daddy）来称呼黄总理。

苏海米说，过去她也曾拿黄总理有关儿童屏幕时间的政策开玩笑，吓唬孩子们说：“如果看太久电视，大爸爸会让警察来抓你们。”所以，孩子们对黄总理的印象很深。

写完给总理的信后，莎拉甚至开始主动写信给父母。（受访者提供）

苏海米说，这次经历也意外激发了女儿对写信的兴趣。莎拉平时并不喜欢写作，做功课时也很难静下心来写长文。写完给总理的信后，莎拉甚至开始主动写信给父母。她已经买了一本新的笔记本让女儿继续写信，希望培养她对写作的兴趣。

至于是否会继续写信给总理，苏海米笑着说：“除非之后又有新的政策‘刺激’她，否则她应该不会再写信给总理了。”