妇女卖房搬家，交屋时买蛋糕和邻居们一一道别，甚至还与23年感情的女邻居相拥哭泣。

近期有一名房屋经纪吉娜（Gina Khazali，41岁）拍下客户和邻居道别的视频，上载到社交媒体TikTok，引起巨大关注。

视频画面显示，一名马来妇女和一名华族妇女相拥、互拍背部，两人泣不成声，难分难舍，画面感人。这个视频吸引超过93万人次观看，不少网民为此感动，留言说这是“甘榜爱”“甘榜精神”，两人感情肯定很要好。

《新明日报》联系上吉娜，她受访时说，她的客户是一对50来岁的马来夫妇，原本与三个子女同住在裕廊一带的组屋，后来子女结婚搬走，两人也决定卖屋。

她说，夫妇于本月16日交屋当天，还特别准备了糕点送给周围的邻居们，一一道别。其中，马来妇女与隔壁华族女邻居道别时，更难掩不舍之情，两人突然间就抱在一起哭。 “她们花了一些时间，安抚彼此。”

她指出，马来妇女当年搬进来时，隔壁女邻居就已经住在这里，相处长达23年，早已情同姐妹。

“她不仅会倾听女邻居的烦恼，还会分享美食。女邻居也很疼爱马来妇女的孙子，把他们视如己出，让小孩直接进屋去拿零食吃。”

记者联系马来妇女与华族女邻居，但双方拒绝访问。

房屋经纪：最感人的道别

吉娜说，她从事房屋经纪大约六年，看过无数次感人的房屋交接，但第一次目睹如此感人的道别。

“作为房屋经纪，我们通常只关注交易、文件、时间安排、钥匙和交接工作。但看到她们的互动，我才意识到，人们搬家时，同时也在与社区中建立起来的人际关系和美好回忆告别。”

吉娜说，当时没想到气氛会变得这么感伤，顺其自然就录下视频，上载到社交媒体。“这并非事先安排好的。”

有网民留言说，看视频看哭了，并指能与邻居关系要好，非常难得。