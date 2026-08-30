武吉巴督组屋区出现巨大蜂窝，居民申诉约有上千只蜜蜂的蜂窝“挂在”树上，希望当局尽快处理。

《新明日报》报道，居住在武吉巴督31街第308座的九楼居民林女士（75岁）受访时说，她同层邻居于星期五（8月28日）早上9时许通知她，说看到窗外一片“黑”，仔细看赫然发现一大群蜜蜂在天空乱飞。

“我赶快关窗和关门，怕它们飞进来。”

不久后她的孙子望出窗外时，也发现在窗外前方的大树上有一个巨大的蜂窝。

根据她提供的照片，挂在树枝上的蜂窝有不计其数的蜜蜂，蜜蜂有着黄黑色的蜂身。

林女士称，她两个女儿随后两次通过“一联通”（OneService）应用向市镇理事会反馈，但截至星期天（30日）早上蜂窝还在。

“我自己也有尝试拨打市镇会热线，但是我听不懂英文。”

据她描述，每天至少有两至三只蜜蜂会飞入家中。“这几天的天气很热，在家时总感觉很闷热，但却不能开窗纳凉，很无奈。”

《新明日报》记者星期六（29日）晚上走访上述组屋，一些楼层依旧可见蜜蜂的踪影，有的则被亮起的走廊灯所吸引，围着不停盘旋。

据观察，蜂窝相信是在约七层楼高的一个树枝上，看似大约30公分宽。

有男居民猜测：“不懂是否是因烧金纸熏到它们，导致它们那天到处飞。”

另一名住在六楼的女邻居卓女士（70岁）说，她约一周前就发现有蜜蜂飞入她家中。

完整报道，请翻阅2026年8月30日的《新明日报》。