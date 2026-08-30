78岁老翁停车准备下车，轿车却突然向前滑行，他为避免撞车急忙换成倒车挡，却误踩油门，导致轿车失控倒退，撞上路缘和护栏后，再撞飞一名站在咖啡馆外的法国男子。

被告王坤生（译音）日前承认一项未合理考虑到其他公路使用者导致他人受重伤的罪行，被判坐牢三天，吊销各类驾照五年。受害者为46岁的法国籍男子普拉尔（Plard Fabrice Lionel）。

《新明日报》之前报道，这起事故发生于去年5月4日上午10时30分许，地点位于丹绒加东一带的布尔路（Poole Road）。

受害者的手推车，以及咖啡馆的一盆盆栽也在事故中受损。（取自法庭文件）

案情显示，被告当天驾驶一辆蓝色马自达轿车，到布尔路一带递交文件。抵达后，他将车停在一辆沿路停放的车辆后方。当他打开车门准备下车时，突然感觉轿车开始向前滑行。

为避免撞上前方车辆，被告立即将挡位切至倒车挡，却误踩油门，导致轿车向后猛烈加速。失控的车辆随即冲上路缘、撞倒护栏，随后撞向站在一间咖啡馆外的受害者。

猛烈撞击导致受害者向后被抛飞，撞上一面墙。民防部队接报到场后将受困的他救出。受害者之后由救护车送往樟宜综合医院治疗。

经被告确认，事发时轿车并没有出现任何机械故障。事发时天气良好，路面干燥，视线清晰。被告的轿车事后车尾凹陷、车身与车门也有损坏。

事故导致上述路段部分护栏被撞倒。此外，受害者的一辆手推车及咖啡馆的盆栽也受损。

被告于今年2月3日被捕，同日获保释。控方要求法官判处他坐牢至少五天并吊牌五年。

被告求情时说，他对事故以及对受害者所造成的伤害感到非常抱歉。他称自己有53年的驾龄，这是第一次发生事故，保证绝不会再犯。