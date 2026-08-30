女皇镇图书馆将从8月31日起关闭两年进行翻新，不少公众在闭馆前一天赶来拍照留念、分享感言，也有的只是为了再多借一本书或多讲一个故事给孩子听。

星期天（8月30日）上午9时50分，距离女皇镇图书馆开门前十分钟，已有七八名访客在大门前排队等待入馆。10时过后还有更多人陆续赶来。

33岁的公务员张洁莹和丈夫吴俊伟带着两个孩子，特地赶到这个对他们有特殊意义的地方，给孩子们读故事。

张洁莹说：“我住在附近，记得从三四岁的时候就一直来这里，小学的时候几乎每天都来，中学放学后也常来这里的二楼，考O水准的时候也来这里读书。”

如今，作为1岁和5岁儿子的母亲，她和家人每个月都要来这里，读英文和华文故事书给孩子们听。

“孩子们很喜欢这个地方……如果今后这里（翻新后）的变化太大，我们的一些记忆就会被抹去了。”

她希望了解女皇镇图书馆今后两三年的具体翻新计划。翻新期间，她会考虑改去怡丰城的港湾图书馆，但由于是在商场内，感觉会和独栋图书馆不一样。

建于1970年的女皇镇图书馆是本地第一座图书馆分馆，也是最老的一座，它的历史比成立于1995年的国家图书馆管理局还要早了25年。

图管局曾于6月22日通过社交媒体发文称，女皇镇图书馆将暂时关闭进行翻新。由于这栋建筑已被列为受保留建筑，翻新前须进行大量的前期准备工作。

图书馆标志性的建筑外观将完整保留，而图书馆及周边社区的历史与文化特色，也会融入未来的空间设计和服务规划。

女皇镇图书馆的常客之一，国际医药公司高级总监萨米尔（Samir Kagrana，50岁）对于长达两年的施工时间感到有些不解。

15年前，他和家人从印度搬来本地，两个女儿当时分别4岁和6岁，如今一个大学毕业后在金融行业工作，另一个在大学攻读医科。

“女皇镇图书馆见证了我和家人的成长，对于女儿的性格塑造和求知欲起到很大作用。我每个周末都会习惯来到这里读书并思考一些问题……今后两年我暂时还想不出去哪里。”

他说，完全理解当局对于历史建筑的保护，所以须做前期的准备工作，但希望施工时间能够缩短，或者可以考虑分阶段施工，保持部分区域对外开放。

“两年时间太长了，会影响人们的阅读习惯，保护建筑的初衷是好的，但方式上希望调整。”

图管局网站资料显示，女皇镇图书馆在过去50多年里，曾经历过多次翻新和功能调整，最近一次大规模翻新是在2003年，持续了九个月。那次的翻新工程，原有的礼堂被拆除，并增设电梯，方便年长者和残障人士使用；原本的故事室则改为咖啡馆。

为了配合即将开展的两年翻新，女皇镇图书馆本月邀请访客在纪念卡片上分享感言，并在入馆处专门设置了一面“感言墙”，据记者观察，已有约400张用不同语文写下的感言卡。