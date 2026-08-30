桥北路一带疑出现“挂羊头，卖狗肉”的按摩院，穿着性感的女子入夜后就在店外招揽客人。

《新明日报》接获热心读者投报，称桥北路一带数家按摩院，每逢晚上就有数名穿着较为性感的女子站在店外，并主动向经过的男性搭讪。

其中一家店的门口及外部还用窗帘遮挡，从外面无法看清店内的情况。

爆料者透露，这些女子长期以来都站在店门口，怀疑她们涉及招客等违规勾当。

“如果有关店铺以合法按摩服务的名义经营，却从事与申报服务不符的活动，这类情况除了可能涉及监管及执法问题，也可能对附近合法经营的按摩店及其他商家不公平。”

《新明日报》记者日前走访上述地点时发现，其中一排店屋有三家毗邻的按摩院，一至两名穿着性感的女子站在店外，而其余的女子则大多坐在店内。

据观察，这三家店至少有七八名女子，每当看到单身男子经过时都会招手。

一名女子向经过的记者招手，当记者走近时，女子就满脸堆笑，询问是否要按摩。

记者询问是否提供“特殊服务”后，女子就称“先进来再说”，并尝试拉记者进店，而当记者再询问价格时，女子同样回复“先进来再说”，显得相当谨慎。

另一方面，记者也走访附近数家正规按摩院，但业者都不愿对疑似提供非法服务的按摩院加以置评，其中一名业者仅称“按摩店多了，竞争自然比较大”。

完整报道，请翻阅2026年8月30日的《新明日报》。