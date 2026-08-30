李资政走访撒马尔罕市集古迹 望两地拓商机加强民间联系
在传统市集品尝当地物产、到古城广场聆听历史解说，国务资政李显龙走访撒马尔罕的市集和文化地标，了解这座古城的市井生活和历史文脉。他指出，新加坡与撒马尔罕有许多可相互借鉴之处，并希望拓展商机和加强民间联系。
目前正式访问乌兹别克斯坦的李资政，星期六（8月29日）抵达撒马尔罕后，同州长博博耶夫（Adiz Boboev）会面。双方探讨两地经济与投资潜力，以及新加坡企业可参与合作的领域。
李资政星期天（30日）在脸书发文说，撒马尔罕是一座拥有深厚文化、宗教和历史根基的古城，旅游业具有很大发展潜力。
“（新撒）两座城市有许多可相互借鉴之处。我们希望开拓新市场、扩大商机，并加强民间联系。”
他星期天上午也走访了西约布市集（Siyob Bazaar）和雷吉斯坦广场（Registan Square）。
西约布市集是撒马尔罕具代表性的传统市集。市集内售卖当地面饼、蔬果、干果、香料和手工艺品，是了解当地饮食文化和日常生活的窗口。
李资政抵达市集时，受到当地民众和摊贩热情欢迎。他沿途驻足不同摊位，品尝当地出产的坚果、干果等农产品，并与民众互动。
他也试穿当地传统服饰，通过饮食、服饰和手工艺等元素，了解撒马尔罕人的生活方式、艺术和文化。
李资政随后参观雷吉斯坦广场，聆听导览人员介绍广场的历史。他星期六晚上也曾到过广场，观看一场以乌兹别克斯坦历史和未来发展为题的三维灯光秀。色彩斑斓的灯光和影像投映在广场古建筑外墙上，呈现乌兹别克斯坦从古丝绸之路时期至现代的发展历程。
撒马尔罕也是回教世界重要的宗教与学术重镇。雷吉斯坦广场由三座分别建于15世纪和17世纪的经学院环绕，是撒马尔罕最具代表性的历史地标之一，对中亚乃至更广泛地区的回教建筑发展影响深远。
撒马尔罕曾是古丝绸之路上连接中国、中亚、波斯和地中海世界的重要枢纽。撒马尔罕历史城区于2001年列入联合国教科文组织世界遗产名录。
李资政星期天将乘坐火车回返乌兹别克斯坦首都塔什干（Tashkent），继续访问行程。