在传统市集品尝当地物产、到古城广场聆听历史解说，国务资政李显龙走访撒马尔罕的市集和文化地标，了解这座古城的市井生活和历史文脉。他指出，新加坡与撒马尔罕有许多可相互借鉴之处，并希望拓展商机和加强民间联系。

目前正式访问乌兹别克斯坦的李资政，星期六（8月29日）抵达撒马尔罕后，同州长博博耶夫（Adiz Boboev）会面。双方探讨两地经济与投资潜力，以及新加坡企业可参与合作的领域。

李资政星期天（30日）在脸书发文说，撒马尔罕是一座拥有深厚文化、宗教和历史根基的古城，旅游业具有很大发展潜力。

“（新撒）两座城市有许多可相互借鉴之处。我们希望开拓新市场、扩大商机，并加强民间联系。”

国务资政李显龙（右一）星期六（8月29日）抵达撒马尔罕后，同撒马尔罕州州长博博耶夫（左二）会面。正式会谈结束后，博博耶夫与李资政同车前往午宴，双方在途中继续交流。李资政形容这是一场坦诚且热烈的讨论。（取自李资政脸书）

他星期天上午也走访了西约布市集（Siyob Bazaar）和雷吉斯坦广场（Registan Square）。

国务资政李显龙（中）在乌兹别克斯坦撒马尔罕的西约布市集，与售卖乌兹别克传统头饰的摊贩合影。（海峡时报）

西约布市集是撒马尔罕具代表性的传统市集。市集内售卖当地面饼、蔬果、干果、香料和手工艺品，是了解当地饮食文化和日常生活的窗口。

李资政抵达市集时，受到当地民众和摊贩热情欢迎。他沿途驻足不同摊位，品尝当地出产的坚果、干果等农产品，并与民众互动。

他也试穿当地传统服饰，通过饮食、服饰和手工艺等元素，了解撒马尔罕人的生活方式、艺术和文化。

李资政随后参观雷吉斯坦广场，聆听导览人员介绍广场的历史。他星期六晚上也曾到过广场，观看一场以乌兹别克斯坦历史和未来发展为题的三维灯光秀。色彩斑斓的灯光和影像投映在广场古建筑外墙上，呈现乌兹别克斯坦从古丝绸之路时期至现代的发展历程。

国务资政李显龙（中）参观雷吉斯坦广场，聆听导览人员介绍环绕广场、建于15世纪至17世纪的三座宗教学校，以及它们在撒马尔罕历史和回教建筑发展中的地位。（海峡时报）

撒马尔罕也是回教世界重要的宗教与学术重镇。雷吉斯坦广场由三座分别建于15世纪和17世纪的经学院环绕，是撒马尔罕最具代表性的历史地标之一，对中亚乃至更广泛地区的回教建筑发展影响深远。

李资政在雷吉斯坦广场沿途也拍摄广场的穹顶、拱门和马赛克装饰。（海峡时报）

国务资政李显龙和新加坡代表团星期六（8月29日）在乌兹别克斯坦撒马尔罕的雷吉斯坦广场，观看呈现当地历史与未来发展的灯光秀。（海峡时报）

撒马尔罕曾是古丝绸之路上连接中国、中亚、波斯和地中海世界的重要枢纽。撒马尔罕历史城区于2001年列入联合国教科文组织世界遗产名录。

国务资政李显龙（中）透过雷吉斯坦广场一处六角形镂空窗格取景，拍下一名男子斜倚在铺有传统织毯的木榻上休息的画面。（海峡时报）

李资政星期天将乘坐火车回返乌兹别克斯坦首都塔什干（Tashkent），继续访问行程。