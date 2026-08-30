本地马来回教社群今后可通过全新的一站式平台，查找本地各类社会支援、教育课程，以及援助计划等，从而更便捷地获取所需资源。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈星期天（8月30日）在勿洛心动大厦举行的推介仪式上，宣布推出M立方＋（M³+）一站式平台及WhatsApp社群。

扎吉哈指出，现有的不少资源与计划分散在不同机构，居民往往难以全面掌握相关信息。

他说：“为孩子寻求发展机会的家长，不应还要四处打听各个机构所负责的计划；处于职业转型期的人，也不应该不知道该向哪家机构寻求援助。我们的机构理应让这段过程更加顺畅。”

新平台汇集所有为马来回教社群而设的各类项目，涵盖青年辅导、职业发展、财务援助与志愿服务等，以协助有需要者更快、更容易找到相关资源；WhatsApp社群则推送最新资讯，让居民可直接接收更新。

M立方+是由新加坡回教理事会（MUIS）、回教社会发展理事会（MENDAKI），以及人民协会马来活动执行委员会理事会（MESRA）组成的自助团体。新平台则由M立方＋联同新加坡回教妇女协会（PPIS）等团体协调整理。

扎吉哈说，这一平台不仅是罗列不同项目，也让各合作伙伴更清楚彼此的工作，了解哪些资源可以互补、哪些领域仍存在缺口，从而加强协作。

他指出，平台是推动马来回教社群更密切合作的“实质的第一步”，未来数月还将公布更多相关措施。

平台按不同群体分类 协助居民快速筛选服务与机构

回教妇女协会首席执行官艾达罗亚尼（Aidaroyani Adam）受访时指出，目前马来回教社群面对的一大问题，是不少人并不了解现有的援助与服务。“通过新平台，我们希望更多家庭能够知道有哪些支援。”

她提到，平台按不同群体分类，如青少年、家庭及求职者等，可协助居民根据需要更快速筛选相关服务与机构。

出席活动的东海岸集选区议员、M立方＋勿洛顾问何礼娜则说，M立方＋勿洛今年第四季将举办一场大型家庭嘉年华，预计吸引多达1000个家庭参与。活动届时将汇集平台中的多个组织，提供就业、妇女与教育等支援项目和服务，协助家庭与相关资源对接。