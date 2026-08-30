子宫颈癌是可通过预防措施有效避免的高发癌症。然而，人类乳头瘤病毒（HPV）疫苗与筛查在本地已推行数年，不少女性仍缺乏定期复查意识，或因心理障碍讳疾忌医。

为弥补这一防癌缺口，公益组织正加大外展力度，深入学校和宗教信仰场所等基层社区，通过宣导消除公众的认知盲区。

预防HPV行动联盟（Alliance for Active Action Against HPV，简称A4HPV）星期天（8月30日）首次在工艺教育西区学院举办宣导活动，旨在支持来自不同背景的年轻女孩掌控个人健康和未来。

活动在提供预防HPV知识的同时，也着力帮助学生建立自信和自主意识。

HPV是多种癌症的病因，包括本地妇女最常见的子宫颈癌。不过，不少人还因为不知道接种疫苗和筛查的重要性、羞于检查或误认为HPV和性病有关系，而不愿主动筛查。

李洁莹是联盟的一名义工，也是国际HPV相关项目研究员。她说，把HPV与提升自信等课题结合起来，可提高学生的参与兴趣。从年轻一代开始培养倡导者，有助她们未来能够主动接棒传播防癌理念。

联盟定期到社区宣讲，并提供免费筛查，抱着“与其等大家前来，不如我们先走入社区”的信念。

工艺教育学院一年级学生胡馨方（17岁）与同学们在中学时期，就已通过我国在2019年推行的在校女童HPV疫苗计划接种。她们笑言，当时大家对HPV和子宫颈癌毫无概念，只满心疑惑“为什么只有女孩需要接种”，直到今天才深入了解这个疾病和筛查的重要性。

我国筛查率仅40%

西海岸—裕廊西集选区议员贺明医生是活动主宾，他接受《联合早报》采访时说，在校女童HPV疫苗计划上已经取得不错的成效。不过，接下来本地还应继续鼓励已超过适种年龄的人群接种疫苗，并定期筛查子宫颈癌。

西海岸—裕廊西集选区议员贺明医生是活动主宾。（邝启聪摄）

“我们须要提高已接种HPV疫苗的人口比率，并提倡定期筛查。如果我们能实现这一目标，就能大幅降低子宫颈癌的患病率。”

他指出，目前学校已经参与这项宣导，但仍须要将目光投向校园以外的地方，例如年长者休闲聚会的场所，或是宗教信仰场所。

预防HPV行动联盟医疗顾问、专科医生艾达（Ida Ismail-Pratt）指出，本地子宫颈癌筛查率多年未见显著提升，致使子宫颈癌仍居我国女性高发癌症前列。

她强调，子宫颈癌是一种完全可以预防甚至消除的癌症。根据世界卫生组织关于根除子宫颈癌的倡议，一个国家必须为至少70%的女性进行筛查，才能实现根除的目标，而新加坡目前的筛查率仅在40%左右。

“你知道还有哪些国家的筛查率和我们处于同水平吗？都是中低收入国家。我们没有‘资源匮乏’或‘负担不起’的借口。我们拥有最顶尖的筛查工具和技术，表现可以更好。”