前副总理王瑞杰将接替荣誉国务资政吴作栋，于来临星期二（9月1日）正式出任新加坡宗教联谊会荣誉赞助人，支持这个已迈入77个年头的组织继续促进新加坡宗教和谐。

新加坡宗教联谊会（Inter-Religious Organisation，简称IRO）星期天（8月30日）在新加坡富丽敦酒店举行国庆敬礼和荣誉赞助人交接活动。

也是国立研究基金会主席的王瑞杰，在活动主宾、副总理兼贸工部长颜金勇见证下，接受委任为宗教联谊会第四任荣誉赞助人。

宗教联谊会星期天发布的文告引述王瑞杰的话说，宗教联谊会是新加坡最大优势之一，它汇聚不同信仰的领袖和信众，共同建立起互信、友谊和理解。

“我如今接任荣誉赞助人，希望对数十年来坚守和传承这份精神的人士，表达深切敬意。让我们携手努力，巩固社会和谐，确保这份和谐继续给予后代新加坡人希望与信心。”

宗教联谊会对吴作栋自2018年起担任荣誉赞助人以来，给予组织的鼎力支持和鼓励，表示感谢。

吴作栋上台致辞时强调，互信是凝聚多元种族宗教社会的要素。

“它（信任）无法由政府通过立法来促成，唯有依靠我们每一个人，各自发挥身为邻居、同学、同事，以及公民的力量，共同打造。这份信任由世世代代的新加坡人耐心建立起来，他们选择对话而非分裂、理解而非猜疑、共同目标而非狭隘利益。宗教联谊会在这个过程中发挥了重要作用。”

吴作栋指出，当前世界局势动荡，加上社交媒体广泛使用，任何误解都可能迅速蔓延，分歧也可能遭人利用，宗教联谊会的工作更显重要。他有信心联谊会在王瑞杰的辅助下，将继续协助新加坡维护社会与宗教和谐。

宗教联谊会主席森库特凡·坎尼亚潘（Sengkuttuvan Kanniyappan）感谢吴作栋担任赞助人期间给予联谊会的坚定支持，并欢迎王瑞杰接下来同联谊会开启新篇章。

森库特凡也是印度教咨询委员会主席。他指出，宗教联谊会70多年来持续凝聚各信仰社群，是基于大家秉持共同信念，也就是各方要达至相互理解，须以友谊、对话与服务精神为基础。接下来，联谊会会继续巩固维系我国持久和谐的纽带。

森库特凡受访时说，荣誉赞助人在宗教联谊会中发挥重要作用，尤其是在协助联谊会了解政府政策方面，提供引导与支持。此外，赞助人在必要时也会充当调解员，例如当联谊会成员意见分歧时，协助各方取得共识。

他透露，经吴作栋推荐，联谊会邀请王瑞杰担任荣誉赞助人，而王瑞杰也欣然接受这份任务。联谊会期待聆听王瑞杰的想法，特别是针对联谊会作为一个跨宗教组织如何与之并进，以及在社会应对各种转变之际，如何继续发挥凝聚社会的作用。