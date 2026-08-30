逾300人夜游福康宁公园，在灯光投影与立体音效中以多元语言为解锁钥匙，才能一一闯关，“穿越”历史。

名为《禁山回响：双语探索体验》（Echoes of the Forbidden Hill）的户外探索活动，星期天（8月30日）举行。与一般闯关游戏不同的是，这里的关卡谜题经过特别设计，单凭一种语言无法解开所有线索，需要队员发挥各自的母语能力通力合作，才能完成全部关卡。

这项游戏由本地沉浸式音频体验科技公司Cinewav筹办，获得国家公园局和李光耀双语基金的支持、AirAsia Move赞助。活动于星期天晚免费举行，吸引约319名公众到场参与。

活动故事取材自福康宁山的历史，参加者自行组成两人至六人队伍，从福康宁公园的香料园集合出发。沿途经过五个打卡点，手机会在每一个站点自动播放指定音频，与现场在树冠、灯塔等的灯光投影相配合，引导玩家探索。全程约四五十分钟。

活动有意思之处在于组队过程与语言规则。每支队伍必须有至少两人的母语不同，如华语、马来语或淡米尔语。

与一般闯关游戏不同的是，这项游戏的关卡谜题经过特别设计，单凭一种语言无法解开所有线索，需要队员发挥各自的母语能力通力合作，才能完成全部关卡。（邝启聪摄）

Cinewav联合创办人李绍正（59岁）受访时举例说明，某个关卡可能先用英语讲述一段历史背景，再以华语、马来语或淡米尔语传达相关的文化线索或指令；到了其他关卡，语言顺序也可能对调。队员需要将各自听到的不同语言信息结合起来，共同讨论个中含义，并应用到眼前的场景或挑战，才能成功闯关。

李绍正说，希望通过这次游戏，让参与者在一个重要的公共空间直观地感受历史，通过团队游戏体验双语的乐趣与社交功能，并展现户外科技叙事的可能性。

“双语形式是这项体验的核心设计。福康宁山承载着马来族、华族、殖民与战时历史的多层次内涵，双语形式也正是为了体现新加坡历史在多语言脉络中被记录、诠释与传承的特点。我们希望参与者充分体验到语言其实是探索与协作的工具。”

向来喜欢密室和探索类游戏的李婉嘉（35岁，培训师）在社交媒体上得知这项活动后很感兴趣，便约了两个朋友一同参加。三人中，一人熟悉马来语，两人是华语背景。

“整体体验非常好。虽然我们对福康宁公园不算特别熟悉，但活动引导非常清晰，现场的工作人员也很帮忙。”

李婉嘉希望主办方未来可设计更多需要团队协作的谜题，让参与者在解题时更多依赖母语，以增加挑战性和参与感。