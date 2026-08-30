说法识法：追债讨回物件太伤神 发信索偿省心解纠纷
谈钱伤感情，许多人尤其是经商者，在与人发生纠纷后，即便占尽情理，也常因碍于情面而不知如何开口索赔。其实，一封公事私事皆适用、条理清晰、措辞得当的索偿信，就能体面地替你传达诉求，甚至促成双方和解。索偿信也不只适用于商业纠纷，个人债务、感情家事，甚至宠物纠纷都可派上用场。本期《说法识法》邀请律师解说索偿信的作用，以及自行拟写时须注意的事项。
（插图／张进培）
索偿信不一定要等到多次催讨无效后才寄送，也不仅用来追讨欠款，可用于处理各种非金钱纠纷。受访律师指出，适时发出索偿信，可在诉讼前给对方最后一次履行义务的机会，有助双方及早和解，减少诉讼费用。
律师事务所Emerald Law LLC董事经理徐声伟告诉《联合早报》，索偿信（Letter of Demand）普遍用于各种纠纷，以向收信者传达追偿诉求。索偿信通常也代表发信者展开诉讼程序前的“最后警告”，若对方无法在设定期限内满足诉求，将采取法律行动。
索偿信适用范围广 非必要但推荐使用
索偿信的范围很广，可涵盖任何能依法强制履行的义务。例如，要求对方执行契约义务、修正具有缺陷的工作、归还财产，或赔偿因违约或疏忽导致的损失。