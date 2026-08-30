索偿信不一定要等到多次催讨无效后才寄送，也不仅用来追讨欠款，可用于处理各种非金钱纠纷。受访律师指出，适时发出索偿信，可在诉讼前给对方最后一次履行义务的机会，有助双方及早和解，减少诉讼费用。

律师事务所Emerald Law LLC董事经理徐声伟告诉《联合早报》，索偿信（Letter of Demand）普遍用于各种纠纷，以向收信者传达追偿诉求。索偿信通常也代表发信者展开诉讼程序前的“最后警告”，若对方无法在设定期限内满足诉求，将采取法律行动。

索偿信适用范围广 非必要但推荐使用

索偿信的范围很广，可涵盖任何能依法强制履行的义务。例如，要求对方执行契约义务、修正具有缺陷的工作、归还财产，或赔偿因违约或疏忽导致的损失。