全球暖化日益严重，为提高我国的抗热能力，政府拨款4000万元资助相关研究，预计最迟今年底开始征集研究提案。

永续发展与环境部能源及气候政策司高级司长钟克文日前在媒体联访中答复《联合早报》询问时，证实“适应高温影响资助计划”（Adapting to Heat Impacts” Funding Initiative）即将推出。

这项资助计划隶属“研究、创新与企业2030计划”（简称RIE2030），旨在同企业、学术界和社区合作，通过加大对科研的投资，探索应对高温影响的方案，协助政府制定一套全面抗暑战略，保障新加坡人的生活与生计。

推进相关科研是永续部全国高温应对政策处（Heat Resilience Policy Office）的重点工作之一。这个单位刚在几个月前成立，目的是整合国家发展部、卫生部、人力部以及社会及家庭发展部等政府部门，全面协调抗热策略。

钟克文说，全国高温应对政策处原隶属于永续部气候适应政策处，成立独立单位接手就是为了更专注推进日益紧迫的抗热任务。“设立全国高温应对处是政府发出的信号，我们认真看待抗热问题，须专属的人力资源来推动。”

全国高温应对政策处目前有五名成员，钟克文（中）说，现有团队相对精简，但人力部、卫生部等部门也有相应团队，因此更关键的是如何加强同各部门的协作，与既有运作形成互补，进一步推进抗热战略。（郑一鸣摄）

全国高温应对政策处目前有五名成员，其中三人侧重面对高温时的社会与经济韧性政策，另两人关注有关的建成环境政策。

钟克文说，现有团队相对精简，但人力部、卫生部等部门也有相应团队，因此更关键的是如何加强同各部门的协作，与既有运作形成互补，进一步推进抗热战略。

“长远来看，当高温问题成为各部门的重点，就像我们希望减排成为每个部门的重点那样，我们就可以进一步调整资源分配，探讨永续部所需的集中控制与协调需求。”

高温应对行动计划要素 纳入全国气候适应计划

今年上半年，本地有51天处于高热应激水平。如今厄尔尼诺现象已显现并持续增强，预计下半年的高热应激天数将等多。（何家俊摄）

全国高温应对处的另一重点工作是以科学为基础，针对基础建设、医疗、经济和社会领域制定“高温应对行动计划”（Heat Resilience Action Plan），包括制定具体应对措施等，其中要素将纳入全国气候适应计划。

预计明年推出的首个全国气候适应计划，是我国长期永续发展的战略，涵盖基础建设、食品与水资源韧性、公共健康以及社会平等与经济韧性等多方面。

不过，高效抗热有赖全社会共同努力，个人也应自我保护。钟克文说：“我不太确定人们是否清楚了解可以采取哪些措施来防暑。”

他举例说，喝冷水是快速降温的有效方式，但有些人因担心这对健康不好，即使天气很热也不喝。也有研究显示，一些房子室内闷热其实与屋主囤积杂物且不愿开窗有关。

我国上月推出首个针对私人领域的上班族着装指南，从选择布料、款式等多方面，提出既环保又舒适的着装建议。新加坡绿色建筑委员会董事会8月中开会时，全员换上轻便短袖上衣和短裤，以实际行动率先响应倡议。

钟克文说，从着装入手打破常规，既能穿搭得体时尚，又能适应高温环境，这是令人振奋的探索方向。政府部门原则上响应着装指南，但公务员仍须视场合而定，例如接待外宾时便不宜穿着短袖。

“我们须适应日益变暖的世界，但不必因此失去生活乐趣。当越来越多人参与响应，这一领域也可能催生新的创意经济机遇。”