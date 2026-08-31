新加坡能提前四天预测热浪来袭 启动社区300余降温中心
今年的厄尔尼诺现象可能超乎寻常，我国政府和社区伙伴正在进行应对准备。一旦确认热浪即将来袭，本地民众俱乐部等公共空间可马上启动应对措施，变成300多个降温中心，公众可以前往这些冷气空间避暑降温；中暑风险较高的群体也可获得便携式风扇等降温工具。
这项安排是我国政府和社区伙伴合力推出的防暑计划。永续发展与环境部能源及气候政策司高级司长钟克文（43岁）日前在媒体联访中答复《联合早报》询问时说：“政府会在热浪即将来临时启动防暑行动，目前大约可提前四天预测到。”
在新加坡，“热浪”是指连续三天出现至少35摄氏度的高温天气，而且每天平均气温不低于29摄氏度。钟克文强调，是否启动防暑行动将以科学为依据，当局会持续密切关注天气情况，不断优化应变方案。
我国有记录以来出现过六次热浪，最近一次是在2016年。当局自2023年成立热浪防暑工作小组（Heatwave Task Force）后，每年3月至5月的炎热期到来之前，都会同社区伙伴等利益相关方开会，讨论如何更有效地应对潜在热浪状况。本地过去三年未出现热浪，当局因此并未实际启动过防暑行动。
钟克文说，这些会议探讨如何通过myENV应用向公众发出预警，以及评估在社区设立解暑中心的流程等，目的是确保一旦热浪来临，能够迅速调配资源，为有需要的民众提供援助。
按计划，民众俱乐部、室内体育场等300多个地点将部署为降温中心，全都配备冷气、饮水站等。政府一旦启动防暑行动，会通过官方社媒等平台发布降温中心的位置和运作时间。
钟克文指出，防暑行动如果正式启动，当局将与社区伙伴合作，为高风险群体提供更多资源，包括便携式风扇和湿纸巾等。这是因为人们对高温的适应能力各异，所拥有的防护资源也不尽相同，例如孕妇、年长者和孩童属于中暑风险较高的群体。
须为可能出现前所未见高温情况做准备
据美国国家海洋和大气管理局的最新估判，导致天气异常酷热的厄尔尼诺现象已经出现，而且今年9月至明年1月出现高强度厄尔尼诺的概率超过九成；尤其是从10月至12月，厄尔尼诺强度有69%的概率会达到1950年以来的最高水平。
钟克文指出，多个模型预测此次的厄尔尼诺规模和强度可能达到空前水平，这已经引发各方高度关注。他强调：“我们必须为可能出现前所未见的高温情况做好准备，但实际情况如何还有待观察。”
不过，他强调：“我们生活的世界越来越炎热，我想这是我们如今不得不接受的现实。”
人们可根据自身面对的中暑风险，采取必要的预防措施。钟克文提醒说，评估个人这方面的风险应从多方面考虑。
首先是实际的高温情况，这不仅是天气有多热，也应关注长期平均气温的变化。此外，气温一般到了晚上会降低，但近期却出现越来越多闷热的夜晚，这应当引起关注；本地今年4月至6月，每月有过半天数的夜晚气温达26.3摄氏度或更高。
日晒时长影响中暑风险，但即便在室内活动也不可掉以轻心。此外，个人脆弱因素如年龄和行动能力，也直接影响中暑风险的大小。
当局正探讨细化防暑指示
永续部和国家环境局在2023年已联合推出高温天气防暑指示，指引公众如何根据天气预测来规划活动、采取必要防护措施，以及选择合适的户外衣着，多管齐下应对高温天气。
钟克文透露，当局正与研究人员合作，探讨在2023年防暑指示的基础上进一步细化指示，例如为不同群体明确在阳光下活动的安全时长。“希望到了明年，我们可制定出更多细节，但现在我还不能保证什么。”
钟克文指出，“韧性”一词常带有被动应对的意味，但提升应对高温的韧性不应仅限于防御层面，更应从整个体系出发，探讨如何在高温环境下维持个人效率和社会生产力。
他说，全球暖化是全人类面对的问题，对新加坡而言，更是攸关生存之本。“高温对新加坡不是新问题，各方有各自的应对方案。永续部今年成立全国高温应对处，正是为了促进政府部门之间的相互协调。”