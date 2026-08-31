今年的厄尔尼诺现象可能超乎寻常，我国政府和社区伙伴正在进行应对准备。一旦确认热浪即将来袭，本地民众俱乐部等公共空间可马上启动应对措施，变成300多个降温中心，公众可以前往这些冷气空间避暑降温；中暑风险较高的群体也可获得便携式风扇等降温工具。

这项安排是我国政府和社区伙伴合力推出的防暑计划。永续发展与环境部能源及气候政策司高级司长钟克文（43岁）日前在媒体联访中答复《联合早报》询问时说：“政府会在热浪即将来临时启动防暑行动，目前大约可提前四天预测到。”

在新加坡，“热浪”是指连续三天出现至少35摄氏度的高温天气，而且每天平均气温不低于29摄氏度。钟克文强调，是否启动防暑行动将以科学为依据，当局会持续密切关注天气情况，不断优化应变方案。

我国今年成立全国高温应对政策处，以协调跨政府部门的抗热工作，加强全国防暑能力。全国高温应对处直接向永续发展与环境部能源及气候政策司高级司长钟克文汇报。（郑一鸣摄）

我国有记录以来出现过六次热浪，最近一次是在2016年。当局自2023年成立热浪防暑工作小组（Heatwave Task Force）后，每年3月至5月的炎热期到来之前，都会同社区伙伴等利益相关方开会，讨论如何更有效地应对潜在热浪状况。本地过去三年未出现热浪，当局因此并未实际启动过防暑行动。

钟克文说，这些会议探讨如何通过myENV应用向公众发出预警，以及评估在社区设立解暑中心的流程等，目的是确保一旦热浪来临，能够迅速调配资源，为有需要的民众提供援助。

按计划，民众俱乐部、室内体育场等300多个地点将部署为降温中心，全都配备冷气、饮水站等。政府一旦启动防暑行动，会通过官方社媒等平台发布降温中心的位置和运作时间。

钟克文指出，防暑行动如果正式启动，当局将与社区伙伴合作，为高风险群体提供更多资源，包括便携式风扇和湿纸巾等。这是因为人们对高温的适应能力各异，所拥有的防护资源也不尽相同，例如孕妇、年长者和孩童属于中暑风险较高的群体。

须为可能出现前所未见高温情况做准备

据美国国家海洋和大气管理局的最新估判，导致天气异常酷热的厄尔尼诺现象已经出现，而且今年9月至明年1月出现高强度厄尔尼诺的概率超过九成；尤其是从10月至12月，厄尔尼诺强度有69%的概率会达到1950年以来的最高水平。

钟克文指出，多个模型预测此次的厄尔尼诺规模和强度可能达到空前水平，这已经引发各方高度关注。他强调：“我们必须为可能出现前所未见的高温情况做好准备，但实际情况如何还有待观察。”

不过，他强调：“我们生活的世界越来越炎热，我想这是我们如今不得不接受的现实。”

人们可根据自身面对的中暑风险，采取必要的预防措施。钟克文提醒说，评估个人这方面的风险应从多方面考虑。

首先是实际的高温情况，这不仅是天气有多热，也应关注长期平均气温的变化。此外，气温一般到了晚上会降低，但近期却出现越来越多闷热的夜晚，这应当引起关注；本地今年4月至6月，每月有过半天数的夜晚气温达26.3摄氏度或更高。

日晒时长影响中暑风险，但即便在室内活动也不可掉以轻心。此外，个人脆弱因素如年龄和行动能力，也直接影响中暑风险的大小。

当局正探讨细化防暑指示

永续部和国家环境局在2023年已联合推出高温天气防暑指示，指引公众如何根据天气预测来规划活动、采取必要防护措施，以及选择合适的户外衣着，多管齐下应对高温天气。

每个人对高温的适应能力和可动用的资源不同，孕妇、年长者和孩童一般属于中暑风险较高的群体。（何家俊摄）

钟克文透露，当局正与研究人员合作，探讨在2023年防暑指示的基础上进一步细化指示，例如为不同群体明确在阳光下活动的安全时长。“希望到了明年，我们可制定出更多细节，但现在我还不能保证什么。”

钟克文指出，“韧性”一词常带有被动应对的意味，但提升应对高温的韧性不应仅限于防御层面，更应从整个体系出发，探讨如何在高温环境下维持个人效率和社会生产力。

他说，全球暖化是全人类面对的问题，对新加坡而言，更是攸关生存之本。“高温对新加坡不是新问题，各方有各自的应对方案。永续部今年成立全国高温应对处，正是为了促进政府部门之间的相互协调。”