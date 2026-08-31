随着我国持续推进科研与创新工作，在新加坡开展研发工作的企业在五年内增加约两成，创造的增值额提高超过75%。

接下来，政府将拨款约3亿元提供研究转化津贴（Research Translation Grant），支持公立大学和研究机构把方案转为有商业价值的知识产权，吸引投资方。

总理公署属下的国立研究基金会星期一（8月31日）发布研究、创新与企业计划2025报告，详述我国从2021年4月至2026年3月期间，在科研与创新所取得的成果，这也包括前几轮投资的累计成果。这是基金会首次发布研究、创新与企业计划（Research Innovation and Enterprise，简称RIE）的进展报告。

过去30多年来，新加坡不断投资于研究与创新工作，从早期的科学与科技计划，到2011年起推出的RIE，制定我国每五年的工作重点。

根据2025报告，展开研发工作的企业从2018年的855家增至2023年的1030家，增幅约20%。这些企业创造的增值额同期也增加超过75%，从912亿元增至1612亿元。企业投入研发工作的支出从55亿元增至90亿元，增幅约64%。

各领域研发岗位增33% 逾七成由本地居民担任

各领域的研发工作职位也增加33%，从2万4466个增至3万2509个。这些职位有超过70%由本地居民担任。

我国为RIE2025拨出280亿元预算，支持制造技术与商贸连通、个人保健与潜能开发、城市化方案与可持续发展，以及智慧国与数码经济这四个重点领域的研发工作。

国立研究基金会说，过去五年，科研工作也加强我国在应对冠病疫情、气候变化和可持续发展等方面的能力。以城市规划为例，市区重建局采用模拟技术来了解风向，在伦多山（Lentor Hills）地段设定无建筑区，使新住宅区的通风程度改善约15%。

接下来五年，我国将投入370亿元推动RIE2030，延续四个重点领域的研发工作。预算比上一轮多逾三成，每年投资额继续占国内生产总值1%。

研究转化津贴助大学发展方案 精深科技创投公司提供指导

新投资包括设立研究转化津贴，以支持公共研究机构把方案发展为有可持续价值的知识产权，培育具全球竞争力的初创企业。除了提供资助，政府也会找精深科技创投公司合作，引导研究者发展具投资价值的技术。

报告指出，相较于2020年，本地公共研究机构获得的许可权收入已有所增加，不过公立大学的收入明显比美国大学低。这相信是美国的精深科技创投领域较为蓬勃，带动对大学知识产权的需求。

2023年，公共研究机构取得的许可权收入为1860万元，报告未区分公立大学的收入。根据网上资料，美国麻省理工学院2023财年的许可权收入约4000万美元（约5080万新元）。

国立研究基金会说，本地公共研究机构也与业界合作，成立科技初创企业，把知识产权商业化，为新加坡创造价值。不过，研究机构仍可通过提高许可权收入、与业界成立科技衍生公司等方式，进一步提升本地知识产权的商业价值，这将是RIE2030的重点之一。

国立研究基金会主席王瑞杰说，RIE2025报告展现科研和创新工作如何改善人们生活，提高本地企业和我国竞争力。RIE2030将乘势而上，继续支持研究和转化工作。

他说：“一个显著的改变是新推出的四个大挑战和旗舰项目，重点针对健康长寿、脱碳、半导体和加强新加坡与世界的连通性。我们将与教育部和相关机构合作，探讨在AI和机器人时代发挥人类潜力，与企业合作推广并采纳创新科技。”

政府去年底宣布RIE2030后，已陆续公布这四个项目。