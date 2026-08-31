当局也在探讨要求平台为青少年预设每日使用时限，避免他们因“无限滚动”功能，不知不觉地长时间使用社媒。具体时限尚未敲定，但预料少于三小时。

数码发展及新闻部长杨莉明上星期五（8月28日）接受本地媒体联访，进一步说明政府接下来将如何加强青少年使用社媒的安全保障。她说，政府正同社媒平台磋商，希望明年初完成修法，赋予资讯通信媒体发展局执法权，对不遵守规定的平台采取行动。

不一刀切禁用社媒 不够安全才考虑18岁门槛

黄循财总理早前在国庆群众大会上指出，大多数社媒平台把13岁定为最低使用年龄，但目前主要依赖用户自行申报，实际效果有限。他表明，政府将要求平台采取更可靠的年龄核查方式，并加强对年轻用户的保护；如果保障仍不足够，最低使用年龄可能须进一步提高。

杨莉明受访时说，政府考虑把这个门槛提高到18岁。她解释，18岁一般被视为成年的分水岭，也是应用商店限制未成年人接触成人内容所采用的年龄门槛。

不过，政府并不打算一刀切，全面禁止18岁以下青少年使用社媒。杨莉明指出，保健卫生部专家小组也不主张这么做，认为关键是解决青少年过度或不当使用社媒的问题。

政府倾向采取“分级使用”的方式：13岁以下儿童不应使用社媒；13岁至17岁青少年则可继续使用，但平台须为他们提供更安全、适合年龄的使用环境。当平台无法或不愿提供这些保障，最低使用年龄才提高到18岁。

保障措施包括避免陌生人轻易通过私信等方式接触青少年，以及针对算法推送、自动播放和“无限滚动”（infinite scroll）等功能加强保护。其中，政府希望青少年账号预先关闭自动播放功能，家长可根据孩子的成熟程度调整设置。

“每个孩子都不一样，成熟的速度也有快有慢。家长最了解自己的孩子，可以综合考虑孩子的需要，再决定要不要调整有关设置。”

每日使用时限料少于三小时

针对“无限滚动”功能，当局也在探讨要求平台为青少年预设每日使用时限，让他们刷到一定时候就停下来。

杨莉明引述健卫部专家小组报告说，15岁至17岁青少年中，每三人就有一人每天使用社媒超过三小时；10岁至24岁者中，每六人就有一人出现不当使用社媒的迹象。

她认为，每天三小时“有点太长”，因此最终设下的时限应该少于三小时，但具体时间尚未敲定。她强调，设下时限主要是提醒青少年适时停下来，把时间花在生活中的其他事情上，而不是划定一个绝对的安全界线。

不再只靠用户自行申报年龄

要落实分级使用，平台得先准确掌握用户年龄。杨莉明说，政府将强制指定社媒平台采取年龄核查措施，方式可包括利用生物识别等资料估算年龄、根据用户使用习惯推断年龄段，或通过官方记录核实年龄。

当局会让各平台提出适合自己的方案，再评估是否足够可靠，并通过定期检查确认实际成效。

当局现阶段将优先要求六个指定社媒平台核查用户年龄，并加强对青少年的安全保障，包括脸书、Instagram、TikTok、HardwareZone、X和YouTube。杨莉明说，有关年龄核查的讨论已超过一年，加强安全保障的讨论则进行了九个月至一年。

政府也关注六大社媒平台以外的服务，包括网络游戏平台、与游戏相关的通讯服务和人工智能聊天机器人，并研究应采取哪些儿童安全保障。