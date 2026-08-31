大国长期在中亚和东南亚争夺影响力的“大博弈”持续加剧，中小国家的发展空间受到挤压。国务资政李显龙指出，像乌兹别克斯坦和新加坡这样的国家更须加强合作，包括在水资源管理、金融科技、制度建设和人才培养等非传统领域进一步拓展合作。

目前在乌兹别克斯坦正式访问的李资政，星期一（8月31日）受邀在乌国最高会议发表演讲，阐述新乌两国如何在全球、区域和双边层面加强合作。

李资政说，新加坡和乌兹别克斯坦地理条件迥异，但双方也有重要的共同点——两国既不是各自区域中的大国，也同样受到国际局势变化影响。

“在地缘政治上，大国长期在中亚和东南亚争夺影响力。如今这场‘大博弈’仍在持续，而且竞争愈加激烈。因此，乌兹别克斯坦和新加坡都须在维护自身利益的同时，妥善处理同大国的关系。”

李资政也说，随着以规则为基础的国际秩序和多边主义受到冲击，中小国家面对的变数增多，自主发展的国际空间也逐渐收窄。“这让新加坡感到忧虑，相信乌兹别克斯坦也有同样的担忧。”

他指出，较大的国家或许有能力设立贸易壁垒、追求自给自足，但闭关自守对中小国家并不可行。因此，新乌须保持开放，继续面向世界，并与理念相近的伙伴共同支持和维护多边规则。

李资政说，新加坡因此欢迎乌兹别克斯坦即将加入世界贸易组织，并全力支持乌兹别克斯坦明年担任不结盟运动（Non-Aligned Movement）主席国。不结盟运动是由120个成员国组成的国际论坛，源于冷战时期，主张成员国不正式依附任何大国。

启动自贸协定谈判 经贸合作升温

在双边层面，新乌合作近年也取得显著进展。

乌兹别克斯坦是新加坡在中亚的第二大服务贸易伙伴和第三大货物贸易伙伴。2025年双边货物贸易额达6900万元，同比增长24.5％；2024年服务贸易额则为1亿零960万元。

双边经贸升温也逐步转化为具体投资项目。李资政此行便见证两家新加坡企业同乌兹别克斯坦政府签署合作备忘录，计划在塔什干兴建一座大型农产品加工设施。

他说，这些趋势和项目显示，新加坡企业对乌兹别克斯坦日益熟悉，对当地商机的兴趣也不断增加。“我们应把握企业展现的这股兴趣。”

新乌也已同意启动自由贸易协定谈判。李资政说，这将让两国企业更容易进入彼此市场，进一步推动目前仍处于起步阶段的双边经贸关系。

合作不限传统领域

除了经贸往来，新乌合作也不必局限于传统领域。李资政说，两国可共同应对水资源管理等挑战，并探索金融科技等新兴领域的合作。

制度建设和人才培养也是另一项重要合作领域。李资政指出，新加坡在治理、公共行政和经济发展方面积累了一些实际经验，愿在适用的情况下同友好国家分享。

至今已有数百名乌兹别克斯坦官员到新加坡交流和受训，涵盖公共行政、民航和城市发展等领域。双方也在探讨为乌兹别克斯坦高级政府官员开办领导力和治理专门课程。

李资政也指出，两国应加强年轻一代之间的交流，让新加坡和乌兹别克斯坦青年在成长阶段建立友谊，为两国伙伴关系的长远发展打下基础。

明年是新乌建交30周年。在双边关系进一步深化之际，新乌也可发挥各自的区域门户作用，携手加强中亚和东南亚之间的联系。李资政说，新加坡因此期待乌兹别克斯坦尽早加入《东南亚友好合作条约》，并希望此举能鼓励其他中亚国家加强同亚细安往来。

这项条约由亚细安创始成员国于1976年签署，确立国家间交往的基本原则，目前共有62个缔约方。加入条约被视为支持亚细安主导的区域秩序，也有助深化同亚细安的合作。

新加坡明年担任亚细安轮值主席国。李资政说，我国希望借此寻找更多机会，让亚细安同传统合作网络以外的伙伴加强往来。

“这也有助打造一个更开放、包容和面向世界的东南亚，让这个区域同更多国家和地区保持联系，让更多伙伴参与其中，并从东南亚的稳定与发展中受益。中亚正符合这一愿景。”