新加坡航空SQ321班机遭遇强烈气流事故，导致机上一人死亡79人受伤。在事故中不幸身亡的英国籍男子的妻子，因自身脊椎严重受创，目前已入禀英国法院向新航索赔。

据英国广播公司（BBC）报道，现年74岁的琳达（Linda Kitchen）已对新航提起诉讼并要求赔偿，以获取针对背部伤势的专科医疗支持。

这起事故发生在2024年5月21日。琳达和丈夫基钦（Geoffrey Kitchen，73岁）事发时原本要在抵达新加坡后转机到澳大利亚，开启长达六周的旅程，包括前往日本和印度尼西亚旅行。

夫妻俩当时乘搭从英国伦敦起飞的新航SQ321班机时，途中在缅甸西南部上空遇到对流引发的湍流（convective induced turbulence）。这促使客机在4.6秒内经历剧烈颠簸后骤降，导致许多未来得及系安全带的乘客被抛飞受伤。

根据琳达，客机是在飞行约10小时后出事，当时颠簸非常剧烈，感觉整架客机在急剧下坠。她透露，在客机骤降时，丈夫摔倒在她身上，并将她挤压在座椅扶手。其他乘客见状，随后协助将丈夫移开，机上的一名医生也立即为他进行心肺复苏术。

这架波音777-300ER客机随后紧急降落泰国曼谷素万那普机场。事故造成79人轻重伤，一名73岁英国籍乘客死亡。机上当时共有211名乘客和18名机组人员。

73岁的基钦活跃于音乐剧场，30多年来在英国桑伯里音乐剧团担任过主席、财务主管和秘书等多项职务。（取自脸书）

琳达之后被送院治疗，并在两天后获知丈夫不幸离世。据了解，基钦在客机于高空突然骤降后心脏病发作。

“我住院10天后，被医疗专机送回布里斯托尔（Bristol）。当时我剧痛难忍，整个回程的记忆一片模糊。返回英国后，我又住院约一周，出院后在家里也需要大量的照料。”

代表琳达的航空法专业律师安特（Anthe Korelidou）指出，基钦不幸身亡、琳达身受重伤，充分凸显这起事故的严重性。

唯一诉求是希望得到最彻底调查

安特说，尽管距离基钦离世已两年多，但琳达和家人对当时发生的事仍存有很多疑问和顾虑，并质疑是否原本可以采取更多措施来避免他们受伤。

“琳达唯一的诉求是希望这件事能得到最彻底的调查。向高等法院提起诉讼是一个重要里程碑，有助于为基钦的家属带来他们应得的答复。”

根据英国《独立报》报道，除了琳达，法院记录也显示，另有七人也已向新航提起诉讼。

针对这些诉讼，新航答复《联合早报》询问时指出，无法对正处于司法程序的案件置评。