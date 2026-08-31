投身本地社会服务逾20年，国家福利理事会前主席范秀平星期二（9月1日）接替余福金博士，出任护联局主席。

护联局星期一（8月31日）发文告宣布这个消息。范秀平原是一名律师，后来成为全职义工，在社会服务、医疗保健和社区领域拥有超过30年的领导经验。

她刚于今年7月31日卸下担任八年的福理会主席兼会长职务，任内着力提升社会服务领域的能力，并推动业界加强合作和创新。

范秀平目前也担任连氏慈怀研究中心主席，以及太平绅士探监委员会及审查委员会（Board of Visiting Justices and Board of Inspection）主席。她也是国家美术馆副主席、连氏基金会董事，以及社会服务提升信托（Community Capability Trust）信托人。

现年63岁的范秀平凭着卓越贡献和奉献精神，成为今年国庆的功绩奖章得主之一。她也在去年获颁社会及家庭发展部终身成就奖和总统志愿服务与慈善奖。

即将卸任的余福金2017年9月加入护联局董事会担任副主席，隔年升任主席。

在他任内，护联局的工作范围和影响力逐步扩大，从协调护理服务进一步拓展至预防保健，并加强基层和社区护理，以应对我国人口老龄化带来的需求。

他任内的另一项重要发展，是建国一代办事处（Pioneer Generation Office）在2018年并入护联局。整合后，护联局更有能力找出有需要的年长者，并协助他们获得合适的护理服务和政府援助计划。余福金也着力加强机构的集体领导和人才管理文化。

余福金长期参与公共服务，曾任福理会主席和公共交通理事会主席。他多年来对社会的贡献也获得肯定，先后于1993年获颁公共服务奖章（PBM）、2003年获颁公共服务星章（BBM）、2007年获颁功绩奖章，并于2019年获颁殊功勋章。

护联局感谢余福金多年来的领导和贡献，并指出在他的带领下，护联局经历显著增长和转型，他也为本地社区护理领域留下长远影响。