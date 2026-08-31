写信给黄循财总理“申请”不要弟妹的6岁女童莎拉，真的收到总理回复。黄总理告诉她：“你不需要我的批准，也可以继续当家中最小的孩子。”

《联合早报》早前报道，6岁的莎拉将母亲苏海米（36岁，烹饪学院营运执行副总裁）的一句“怀孕”玩笑话当真，以为若不想要弟妹，就得向黄循财总理“申请”。担心新成员会分走父母的关爱，她于星期三（8月26日）提笔写信给总理，恳求允许她“不要再有弟弟妹妹”。

苏海米起初只打算让女儿练笔，并未真想寄出。但莎拉越写越投入，苏海米将过程分享到社交媒体后，朋友们既期待后续发展，又好奇总理会否回应，纷纷鼓励她寄出信件。最终，苏海米决定投递这封童言无忌的信，并另发电邮给总理公署，说明写信的来龙去脉。

更让苏海米意外的是，星期一（8月31日）就收到了黄总理的回复。

黄总理暖心回复女孩信。（受访者提供）

黄总理在电邮中感谢苏海米的来信，也请她代为感谢莎拉特意给他写信。他特别向莎拉保证：“你不需要我的批准，也可以继续当家中最小的孩子。”

黄总理也提到，得知莎拉和9岁的哥哥亚当还记得去年在穆罕默德诞辰纪念奖学金基金会活动上与他的会面，让他觉得很暖心。

他在电邮中说，新加坡政府会继续努力，让新加坡成为一个适合家庭养育孩子的地方，“无论他们决定生两个、三个，还是更多孩子”。

至于莎拉还会不会继续写信给总理？母亲苏海米之前受访时曾笑说：“除非之后又有新的政策‘刺激’她，否则她应该不会再写信给总理了。”