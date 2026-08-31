【红蚂蚁】建设新加坡华族历史文化馆 勿忘现有华族历史标志
2031年，新加坡大会堂里头将设立新加坡华族历史文化馆，说是为了“记录新加坡华社的发展历程，肯定华族先辈对社会的贡献”，与新加坡华族文化中心相辅相成。
可以想象的是，这里到时将成为新加坡华族的历史文化区，可与毗邻的牛车水区构成一个华族文化重镇的景观。
新加坡已有马来文化馆、印族文化馆，与新加坡华族文化中心形成三足鼎立之势。此外，新加坡还有个土生华人馆。华族作为新加坡人口最多的种族，另添一座新加坡华族历史文化馆，可弥补一个长久以来受忽视的最大缺口。
黄循财总理在国庆群众大会发表华语演说时，宣布这项迟来的好消息。他强调：“文化馆所要展现的是华族先辈如何在新加坡落地生根、开枝散叶。它也将介绍宗乡会馆、商会和文教组织对社会的贡献，特别是为建设一个多元种族社会所付出的努力。”
华族文化中心发出的新闻稿，透露更多详情：
文化馆与新加坡华族文化中心及新加坡华乐团比邻，让公众在市中心通过更多元、更具沉浸感的方式，深入了解和体验本地华族历史、艺术与文化。
新加坡华族历史文化馆由华族文化中心发起并管理，这意味着华族文化中心地位的提高，职能和角色的加强。
华族文化中心目前有常设展“SINGAPO人”，聚焦当代，着重展现本地华族文化与身份认同的演变与多元面貌。
历史文化馆以历史发展为主轴，本地华族祖先多个世代的筚路蓝缕，奋斗过程中的血与泪，诉说着新加坡成功故事的重要部分。
文化馆的展览内容将沿着新加坡从14世纪以前发展至今的历史脉络展开，聚焦六大主题：港口和早期新加坡贸易、英殖民地的华人聚落、团体组织及社群网络、波折起伏的历史浪潮、新加坡独立后的华社，以及全球城市中的新加坡华人。
当局对历史文化馆的内涵已有明确的概念，但要为这个重要的历史文化项目添砖加瓦，除了专家之外，民间的看法和期许也可以提供更多启发。
华族文化中心已推出“共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆”巡回展，邀请公众分享他们对文化馆的期许，并就文化馆未来的展览内容与呈现方式等提出建议。
巡回展首站是牛车水唐城坊，之后将陆续走进商场、图书馆、学校及社区中心。
文化、社区及青年部长梁振伟在脸书发文，希望国人集思广益，共同塑造“属于大家的文化馆”。
这个历史文化馆既然是属于“大家的”，它成立的目的首先是服务新加坡人，而不只是一个吸引游客的旅游项目。
华族文化中心自2025年起征求华社领袖、宗乡会馆、导览员、青年和学生的反馈，获各界普遍支持设立文化馆。本地华人对这个历史文化馆已经寄以厚望，亚洲文明博物馆的呈现方式可作为参考。现在是凡事都要想到AI（人工智能），如何借助AI为这个历史文化馆“赋能”是一个不可避免的问题。
五年后，牛车水区将出现华人历史文化馆这个新邻居，也同时为这个历史感厚重的牛车水区增添文化气息，区内一些受保留的历史建筑，如大华戏院、同济医院，多年来作为商业用途，每逢华人节日，如农历新年、中秋节、端午节期间，更显现这里的华人历史文化色彩。
然而，这两个历史文化标志，人们平日却似乎视而不见，连年轻一代的新加坡人也忽略了它们的存在。
现在，政府既然可以耗资发展一个新的华人历史文化馆，也不妨重新接手这两个“院”，把大华戏院开发成华人演出艺术和电影博物馆，同济医院则着重本地中医发展史，以及它早期对新加坡医疗业的贡献。
两院以历史馆的面貌重生，与未来的新加坡华族历史文化馆义结金兰，作为姐妹馆，可以互相辉映，更全面地呈现新加坡华人社会的历史风貌。