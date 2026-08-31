2031年，新加坡大会堂里头将设立新加坡华族历史文化馆，说是为了“记录新加坡华社的发展历程，肯定华族先辈对社会的贡献”，与新加坡华族文化中心相辅相成。

可以想象的是，这里到时将成为新加坡华族的历史文化区，可与毗邻的牛车水区构成一个华族文化重镇的景观。

新加坡已有马来文化馆、印族文化馆，与新加坡华族文化中心形成三足鼎立之势。此外，新加坡还有个土生华人馆。华族作为新加坡人口最多的种族，另添一座新加坡华族历史文化馆，可弥补一个长久以来受忽视的最大缺口。

黄循财总理在国庆群众大会发表华语演说时，宣布这项迟来的好消息。他强调：“文化馆所要展现的是华族先辈如何在新加坡落地生根、开枝散叶。它也将介绍宗乡会馆、商会和文教组织对社会的贡献，特别是为建设一个多元种族社会所付出的努力。”

华族文化中心发出的新闻稿，透露更多详情：

文化馆与新加坡华族文化中心及新加坡华乐团比邻，让公众在市中心通过更多元、更具沉浸感的方式，深入了解和体验本地华族历史、艺术与文化。

新加坡华族历史文化馆由华族文化中心发起并管理，这意味着华族文化中心地位的提高，职能和角色的加强。

华族文化中心目前有常设展“SINGAPO人”，聚焦当代，着重展现本地华族文化与身份认同的演变与多元面貌。

历史文化馆以历史发展为主轴，本地华族祖先多个世代的筚路蓝缕，奋斗过程中的血与泪，诉说着新加坡成功故事的重要部分。

拟议中的新加坡华族历史文化馆将设在新加坡大会堂一层和二层的部分空间，占地约2000平方公尺。（梁麒麟摄）

文化馆的展览内容将沿着新加坡从14世纪以前发展至今的历史脉络展开，聚焦六大主题：港口和早期新加坡贸易、英殖民地的华人聚落、团体组织及社群网络、波折起伏的历史浪潮、新加坡独立后的华社，以及全球城市中的新加坡华人。

当局对历史文化馆的内涵已有明确的概念，但要为这个重要的历史文化项目添砖加瓦，除了专家之外，民间的看法和期许也可以提供更多启发。

华族文化中心已推出“共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆”巡回展，邀请公众分享他们对文化馆的期许，并就文化馆未来的展览内容与呈现方式等提出建议。

巡回展首站是牛车水唐城坊，之后将陆续走进商场、图书馆、学校及社区中心。

文化、社区及青年部长梁振伟在脸书发文，希望国人集思广益，共同塑造“属于大家的文化馆”。

这个历史文化馆既然是属于“大家的”，它成立的目的首先是服务新加坡人，而不只是一个吸引游客的旅游项目。

华族文化中心自2025年起征求华社领袖、宗乡会馆、导览员、青年和学生的反馈，获各界普遍支持设立文化馆。本地华人对这个历史文化馆已经寄以厚望，亚洲文明博物馆的呈现方式可作为参考。现在是凡事都要想到AI（人工智能），如何借助AI为这个历史文化馆“赋能”是一个不可避免的问题。

五年后，牛车水区将出现华人历史文化馆这个新邻居，也同时为这个历史感厚重的牛车水区增添文化气息，区内一些受保留的历史建筑，如大华戏院、同济医院，多年来作为商业用途，每逢华人节日，如农历新年、中秋节、端午节期间，更显现这里的华人历史文化色彩。

同济医院（左）和大华戏院（右），都是牛车水一带的受保留建筑。（谷歌地图截图、档案照片）

然而，这两个历史文化标志，人们平日却似乎视而不见，连年轻一代的新加坡人也忽略了它们的存在。

现在，政府既然可以耗资发展一个新的华人历史文化馆，也不妨重新接手这两个“院”，把大华戏院开发成华人演出艺术和电影博物馆，同济医院则着重本地中医发展史，以及它早期对新加坡医疗业的贡献。

两院以历史馆的面貌重生，与未来的新加坡华族历史文化馆义结金兰，作为姐妹馆，可以互相辉映，更全面地呈现新加坡华人社会的历史风貌。