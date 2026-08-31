近日，新加坡街道出现了一道奇景——平时载着乘客穿梭于地下隧道的地铁列车，竟然跑到巴士车顶“搭便车”出门兜风去了，引起路人侧目。

这一幕被眼尖的网民拍下后迅速在网上炸锅。有人脑洞大开，直呼这画面简直就是热门手游《Subway Surfers》的神还原——只不过这次不是角色在铁轨上跑，而是列车跑到巴士头顶“跑酷”了。更有网民连声感叹：“真的太可爱了，好想亲眼看看！”

当然，也有人第一反应是：“这是AI生成的吗？”但很快，多名网民晒出不同地点、不同角度的实拍照片，证实车顶上的装饰如假包换。

新捷运：让地铁“走出地面”吸引人加入

原来，这是新捷运与康福德高旗下的Moove Media联手打造的一场创意招聘宣传活动。

东北线和滨海市区线均由新捷运运营。新捷运发言人陈贵珍答复《联合早报》询问时说，由于东北线和滨海市区线大多在地下隧道中“低调穿行”，团队想让地铁“走出地面”亮个相，于是脑洞一开，把3D模型搬上了巴士车顶。

“我们希望通过这种吸睛的方式，让乘客、驾驶员和路人都能注意到地铁相关的就业机会。”

陈贵珍说，这些模型背后，是团队日复一日的坚守与付出，确保每条线路安全、可靠地运行。“这份工作不仅有意义，还能真正影响社会。”公司希望通过这项宣传活动，鼓励更多人加入团队。

这次宣传活动将持续至2026年11月底，共20辆在全岛运营的新捷运巴士装载3D地铁模型。