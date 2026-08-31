9月学校假期将至，移民与关卡局预警兀兰与大士关卡将现严重拥堵。国庆周末单日通关近60万人次，驾车者曾排队长达三小时，13人因插队等违规遭处置，部分被禁入境。当局吁请善用QR码、错峰出行。

新加坡移民与关卡局星期一（8月31日）发布文告，随着9月学校假期来临，兀兰和大士两个陆路关卡预计将从9月4日至9月14日迎来严重交通拥堵。

当局指出，刚过去的国庆长周末（8月7日至10日）期间，超过210万人次经两个陆路关卡通关。其中8月7日单日通关人次高达59万3000以上，创下新高。当天驾车旅客在繁忙时段离境时，因马来西亚方向交通回堵，通关等候时间长达三小时。

加强执法 打击插队等违规行为

在国庆长周末期间，共有13名驾车者因交通违规及危险驾驶行为被查处。执法措施包括移交交通警察调查及提控、指示违例者掉头重新排队，以及禁止入境新加坡。

移民局提醒所有驾车者，在通往关卡及关卡范围内的道路上须配合执法人员、遵守车道纪律及交通规则。插队行为将扰乱交通并延误其他旅客，违例者将被指示掉头，重新从队尾排队。

全球安全形势严峻 安检措施已升级

文告显示，鉴于全球安全环境日益严峻，特别是中东地区近期的事态发展，移民局自今年2月28日起已全面提升所有关卡的安检力度。当局提醒旅客，在出行高峰期应预留更长的通关时间。

鼓励使用QR码通关 效率提升35%

为加快通关速度，移民局强烈建议旅客使用MyICA手机应用生成的QR码进行通关。自移民局推行“新通关概念”以来，QR码通关及电单车骑士人脸识别等措施已使离境高峰时段的通关吞吐量提升超过35%，相当于每小时比2019年疫前水平多处理7600名旅客。

目前，超过95%的旅客已通过线上或MyICA应用办理移民局事务。QR码通关系统自2025年1月起已在陆路关卡全面推行。