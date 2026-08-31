交通部长兼财政部第二部长萧振祥委任彭建强为陆路交通管理局董事会主席，并委任四名新董事，为期三年的任期将从9月1日起至2029年8月31日。

交通部星期一（8月31日）发文告宣布陆交局董事会新一轮人事调动。今年6月1日从行政服务退休，结束长达35年公共服务生涯的前内政部常任秘书彭建强（59岁），将于星期二（9月1日）接替73岁的陈庆鏻出任陆交局董事会主席。彭建强今年4月1日加入陆交局董事会担任成员。

萧振祥星期一在脸书发文说，彭建强曾在2012年至2017年担任交通部常任秘书，他很高兴能与彭建强再次共事，借助他身为公共部门领袖的深厚专业经验，继续构建高效、可持续发展、以人为本的交通系统。

萧振祥也向即将卸任的陈庆鏻致谢，感谢他过去10年引领陆交局董事会。陈庆鏻对交通领域和公共服务所作出的杰出贡献，也让他荣获今年国庆奖章中的殊功勋章。

萧振祥说：“在陈庆鏻的领导下，我国交通网络显著发展，陆交局也成功应对冠病疫情和全球供应链中断等诸多挑战。”

文告说，陈庆鏻过去10年推动本地陆路交通系统的重大转型，尤其显著提升地铁系统的可靠度。陈庆鏻引领陆交局加强治理、风险管理和安全监管能力，同时专注于长期交通发展目标。

陈庆鏻自2016年4月1日担任陆路交通管理局主席以来，新加坡地铁网络大幅扩展，滨海市区线竣工、汤申—东海岸线逐步开通、环线也完成闭环。裕廊区域线和新柔地铁系统等重大项目也得以持续推进。

陈庆鏻也积极引导创新和可持续发展，例如成立新加坡铁路测试中心。在他的监督下，陆交局推动公共巴士车队电动化、扩大电动车充电网络、制定自动驾驶汽车计划，以及扩大“安行街道”（Friendly Streets）计划，共同加强新加坡的交通系统，提升新加坡人的日常通勤体验。

陈庆鏻曾于2003年至2017年任新加坡报业控股集团（新报业媒体前身）执行总裁。在加入报业控股前，陈庆鏻曾任资讯科技部和交通部常任秘书。

新上任的四名董事会成员是内政科技局局长曾灿、战略资讯科技中心局长张德仁、新加坡科技设计大学校长方国光教授和市区重建局局长林利娟。