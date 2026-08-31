每年大宝森节，42岁的脑性麻痹患者古纳塞兰都会由哥哥苏雷什背在背上，一步步登上马来西亚黑风洞的272级台阶。那是信仰的朝圣，更是兄弟之间无需言语的承诺。然而今年，这个身影再也不会出现了。

古纳塞兰于上星期六（8月29日）离世，留下哥哥苏雷什，独自面对44年来第一次没有弟弟的世界。

古纳塞兰（Gunaseelan）自幼患有大脑性麻痹症，随着双亲相继离世，哥哥苏雷什（Suresh Vanaz）便成了他唯一的看护者。多年来苏雷什对弟弟照顾有加，也常在脸书上分享兄弟俩的生活点滴，足见两人感情深厚。

除了日常照料，苏雷什更希望为弟弟创造丰富精彩的生活体验。他早前接受媒体访问时曾透露，要找到能接受自己把弟弟永远放在第一位的人并不容易，因此为了弟弟，他毅然选择保持单身。

每逢大宝森节，苏雷什也会背着弟弟一步步攀上黑风洞朝圣，曾感动无数人。据报道，兄弟俩原本计划于去年大宝森节，再次前往黑风洞，后因后勤安排遇到困难，改在本地庆祝。

古纳塞兰走后，苏雷什在社交媒体上写下一段悼文，把弟弟称作“天使”。他说，是弟弟教会他在逆境中如何坚强，如何像战士一样不低头。

“我知道没有你在身边，我会无比孤独。”他写道，“但直到轮到我的那一天到来之前，我都会把你铭记在心，带着你留给我的所有美好回忆生活下去。”

他在贴文中也恳请亲友，抽空来看古纳塞兰最后一眼，好好道别。“让他知道他这一生，曾被深深爱着。”

根据讣告，古纳塞兰的灵堂设于实龙岗3道第236座组屋二楼住家单位，将于星期二（9月1日）下午5时出殡，随后前往万礼火化场火化。