本地最大德士业者康福德高旗下出行应用“劲”（Zig）与私召车平台Gojek扩大合作，让Gojek用户可以通过手机应用里的GoTaxi选项，更方便地订到康福德高Zig车队的德士。

Gojek和康福德高（ComfortDelGro）星期一（8月31日）发布联合文告宣布，Gojek与康福德高旗下的“劲”（Zig）手机应用扩大合作计划，允许GoTaxi订单可以直接配对Zig车队里超过7600辆德士。

此前，Gojek的部分GoCar订单已经分配给Zig德士司机接单。双方合作规模的扩大意味着Gojek乘客的等候时间将缩短，康福德高的德士司机也能接触到更广泛的订单需求。

Gojek是在2022年5月推出GoTaxi订车选项，供用户预订按表计费的德士服务。

Gojek总经理张蓓璇说：“我们发现用户既看重通过应用叫车的便利性，又想享有按表计费的德士服务。通过扩大与Zig的合作，我们将为用户提供新加坡规模最大、配车速度最快的德士网络，提升乘客的整体叫车体验。”

Zig出行服务总监余汉威在文告里说，Zig独有的优势就是德士车队规模和覆盖范围。扩大合作后，能为Zig车队的德士司机创造更多接单机会，提高司机收入和收入稳定性，也能继续满足通勤者的出行偏好。