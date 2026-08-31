对西兹万迪来说，足球伴随他成长，不仅是他的热爱，更为他开启一个更广阔的世界。

31岁的西兹万迪（Muhammad Syzwandy Bin Abdullah）是一名质量检验员，自小被诊断有轻度智力障碍，但这没有妨碍他在足球场上展现才能。

西兹万迪和孪生哥哥从小在组屋底层踢球。升上中学后，两人经教师推荐，参加特殊奥运会新加坡分会（Special Olympics Singapore）的选拔，并加入这个组织的足球训练计划。新加坡特奥会是个非营利组织，专为包括智障者等特需人士提供体育训练、比赛和社会融合机会。

每周的训练让西兹万迪结交更多志同道合的朋友，也锻炼了他的球技、判断力和与人沟通协作的能力。“看到对手在攻球，要防守，还是把球踢出危险区？一切发生很快，唯有冷静，才能做适当的决定。”

西兹万迪曾多次代表我国赴海外参赛。2011年，他与团队参加在雅典举办的世界夏季特奥运动会，并为新加坡夺下一面金牌。

累积多年赛场经验后，他前年获推举参加新加坡足球总会开办的中级教练证书课程，如今是新加坡特奥会的助理足球教练。

除了协助主教练规划训练、帮助球员发挥潜能，他要求自己更加自律、遵守规则，为球员树立榜样。他认为，比赛输赢不是最重要，关键是球员全力以赴，在过程中提升球技，也享受足球的乐趣。

新加坡特奥会今年7月派出一支由特需和非特需球员组成的队伍，参加爱心福利协会（Caregiving Welfare Association）举办的“Strike For Care”五人制足球慈善竞赛，并夺得季军。这项公益活动为爱心福利协会筹得超过10万元善款。

看到自己参与培训的球队获奖，同时通过足球为慈善出一分力，西兹万迪既欣慰，也为球员感到骄傲。“我有机会代表国家参赛和受训成为足球教练，如今我也能回馈社会，觉得很有意义。”