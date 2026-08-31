9月18日起，咖啡店业者申请厕所翻新和深度清洗津贴，将无须先获得“康乐公厕”认证。

国家环境局星期一（8月31日）在社交媒体发文宣布，简化咖啡店厕所翻新和深度清洗津贴申请程序，取消“康乐公厕计划”（Happy Toilet Programme）认证要求。

贴文说，这是当局为咖啡店业者持续简化津贴申请程序，同时确保厕所维持高清洁标准的努力之一。

业者可继续自愿申请“康乐公厕”认证

“康乐公厕计划”由新加坡卫浴文化协会管理，是一套星级评定制度，旨在表彰清洁和保养良好的公厕。此前，业者须获得认证，才可享有申请津贴的资格。

环境局强调，“康乐公厕”认证仍有其价值，业者可继续自愿申请，以体现对卫生标准的承诺，同时提升商誉。

简化规定适用于新申请者和现有申请者。环境局说，那些纯粹为符合津贴条件而申请认证的业者，可选择中止认证程序，这不会影响他们的津贴申请。

不过，业者仍须安排厕所清洁工接受强制培训，以确保他们具备维护设施的能力。

咖啡店厕所翻新津贴和深度清洗津贴于2025年11月推出，旨在协助业者分担翻新和维护厕所的高昂成本。它们是根据公共厕所工作小组的建议而设，并获永续发展与环境部于2025年3月采纳。

根据计划，咖啡店厕所翻新津贴可资助高达95％的翻新费用，每间店上限为5万元，用于改善厕所设计及采用易清洗的设施。咖啡店厕所深度清洗津贴则资助两年深度清洗合约费用的95％，上限为2万5000元。

截至今年5月，环境局已收到超过170份申请，其中12家已完成厕所翻新或深度清洁工作。