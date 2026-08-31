宏茂桥工业区庆赞中元，歌台热闹纷呈，喊标宴会更是高潮迭起，12对灯笼标得近20万元。

星工业联合社中元会昨晚在宏茂桥2号工业区32号举办歌台晚宴庆中元。歌台由丽星娱乐制作承办，主持人是宝贝姐妹。受邀歌星包括罗恩琪、天悦、“小蔡依林”林姿逸、陈翔、“小樱花”陈晓欣、黄钜铨、“小邓丽君”袁瑾、黄凯琳和“铁肺歌后”杨千荭。特别来宾是中国泉州冠军歌后陈凯欣。

中元会昨晚宴开55席，也有传统喊标活动，气氛热闹。其中，12对灯笼更成为喊标亮点，最终共标得19万5802元。

中元会理事之一潘俊貌（68岁）告诉记者，工业大楼共有120个单元，但目前会员仅45人，理事成员只有6人。不过，每年中元宴，仍会有不少前业者回来参与。

他说，庆赞中元已约40年，喊标活动一直十分热闹。其中，12对灯笼更是每年喊标的“重头戏”。灯笼都由善堂中元普渡会祈福纳祥后，再作为福物供善信竞标。

其中一名灯笼得主是工业楼前业主吴显源（49岁），他目前在宏茂桥一带的小贩中心经营烧腊摊。他透露，已连续4年参与竞标，他昨晚数次出价，最终以1万2999元标下一对灯笼。

他相信灯笼能保平安，让生意兴隆，因此标下灯笼后，就满脸笑容提着灯笼上车，说要马上挂到自己的摊位前。

完整报道，请翻阅2026年8月31日的《新明日报》。