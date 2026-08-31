乌节路一带的公路电子收费系统（ERP）将从下星期一（9月7日）起恢复收费，以缓解交通拥堵情况。

陆路交通管理局星期一（8月31日）发文告公布最新一轮的ERP检讨结果时宣布，乌节路一带的ERP闸门将在星期一至星期五，上午11时至晚上7时之间，收取1元路费。

陆交局仍在观察这些路段星期六的交通情况，并会在下一轮检讨工作中，评估是否恢复星期六的收费。

这一区共有11个ERP闸门，分别位于芙蓉路、经禧路（Cairnhill Road）、克里门梭道（Clemenceau Avenue）、基里尼路（Killiney Rd）、克拉末路（Kramat Rd）、乌节连路、乌节路、乌节弯路、欧思礼路、YMCA和福康宁隧道。

陆交局于2020年4月，因应冠病疫情采取病毒阻断措施，停用乌节路一带的ERP闸门，这些闸门至今仍未恢复运作。不过，当局从去年10月起，留意到乌节路一带的路段出现车速持续低于理想水平的情况。

根据文告，乌节路属于一般道路，理想车速为每小时20公里至30公里；快速公路的理想车速为每小时45公里至65公里。

当局分别于今年3月和5月说，正密切监测这一带路段的交通情况，并会在必要时恢复收费。

考虑延长布莱德路之前的CTE收费时段

此外，陆交局也说，布莱德路之前的中央快速公路（CTE）平日早上的车流时速也持续低于理想水平，若情况持续，将考虑延长收费时段。