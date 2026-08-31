防不胜防！16个电眼监控下，仍有人敢犯案，三女疑结伙从礼品店偷走电子表。

这起事件发生于上星期四（8月27日）中午12时许，地点是小印度一带实龙岗路第120座的一家礼品店。

店员钟小姐（24岁）受访时告诉记者，事发当天，一名身穿白色上衣、背着黑色挎包的女子站在摆满手表的货架前查看商品，随后拿起一只标价35元的白色电子手表，之后又放回去。

根据电眼画面，女子不时环顾四周，离开货架不久后又匆匆折返，迅速取走白色电子手表离开。

钟小姐说，女子身边还有另外两名女子疑在店内徘徊“望风”，其间与她有眼神交流，怀疑三人可能是结伙作案。

“当时我人在收银台前，另一名同事则在货架后方，视线都被挡住，所以没有发现。直到后来查看电眼画面，才发现手表不见了。”

店家事后将女子的照片贴在货架上。（蔡振鸿摄）

记者走访现场时，涉事货架贴出白衣女子的照片，并标注“小偷”字眼，以提醒店员留意。

据记者观察，店内共安装16个电眼，监控范围几乎涵盖店铺各个角落。

钟小姐说，电眼自店铺开业以来便已安装，不过即使监控严密，仍有人敢盗窃，让店家感到防不胜防。

钟小姐说，店家没有报警，因为老板认为报警程序较为繁琐，加上被偷手表价值不高，因此决定不再追究。