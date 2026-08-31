因不满一名14岁同学将朋友的裸照外流，少年伙同他人在学校厕所和多层停车场轮流殴打这名同学，逼迫其脱光跪地道歉和喝尿，甚至一度将其掐至昏厥。

被告现年17岁，面对勒索、蓄意伤人，以及纠众闹事等四项控状。他早前承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。由于被告案发时未满18岁，根据《儿童与青少年法令》，媒体不得报道其身份。

案情显示，受害者案发时14岁，是被告的同学。

2024年5月20日，一名朋友向被告抱怨，表达对受害者将自己裸照转发给别人的不满。同月23日，被告便与另两名朋友在学校厕所轮流殴打受害者。其间，被告对受害者拳打脚踢，一名同伙则殴打受害者、还逼其脱光衣服，跪在地上道歉。另一名同伙则掐着受害者脖子，导致受害者昏厥并出现抽搐。

同日下午2时许，受害者又被带至一座多层停车场，被告与四名朋友再次对其轮流施暴，其中一人甚至逼迫受害者喝下尿液。

被告的朋友将整个施暴过程拍摄下来，被告之后将视频上传至Instagram好友圈分享。

校方随后注意到相关视频，于5月24日报警揭发被告的罪行。

法官最后将他判入青年改造所至少一年。