蔡厝港一座双层公寓式组屋的楼下书房疑因电源故障起火。一对夫妇尝试灭火不果，随后致电民防部队求助，最终因吸入浓烟送院治疗。同栋约200名居民也紧急疏散。

这起火患发生在上星期六（8月29日）晚上8时许，地点位于蔡厝港2道第287座的双层公寓式组屋单位。

根据事发时画面，失火单位内部可见熊熊火光，滚滚浓烟不断从窗户冒出。

火灾发生后，组屋楼下聚集大批民众，警车、消防车和救护车相继抵达现场待命，组屋底层和二楼也可见救援人员忙碌走动。

《新明日报》记者星期天（30日）晚上走访时发现，失火单位的窗户已用塑料布封起，走廊上仍弥漫着一股烧焦味。

邻居居内德（58岁，资深营运总监）受访时说，失火单位住着一对在小学任教的中年夫妻和两名儿女，事发时只有夫妻在家。

“他们事后告诉我，起初闻到烟味，以为是楼下有人烧金纸，所以没有太在意。后来才发现是楼下层最左侧的书房起火，屋内放着许多纸张和电脑，怀疑可能是电源故障后引发火患。”

邻居居内德把失火单位的窗户用塑料布封起，保护事主隐私。（庄耿闻摄）

尝试用灭火器灭火不果

据居内德还原当时情况，夫妻俩起初尝试使用邻居存放在走廊上的数个灭火器自行灭火，但屋内火势太猛烈，于是连忙致电民防部队求助。

居内德接获邻居通知后，也匆匆赶回家，与其他居民一同在楼下等候，直到火被扑灭、现场解除封锁后才返回家中。

居内德说：“失火单位的妻子后来出现呼吸急促的情况，两人之后被送往医院，数小时后便出院。”根据他出示的照片，客厅墙壁及内部被火势熏得一片焦黑，书房内的电脑及其他物品也被烧毁。

新加坡民防受询时说，当晚9时零5分许接获火患通报。民防人员赶抵现场后，发现火患涉及一间卧室内的物品，随后用一支水枪将火扑灭。单位内的两名居民在当局抵达前已自行疏散。

出于安全考量，民防与警方也疏散组屋约200名居民。两人因吸入浓烟被送往医院接受治疗，起火原因仍在调查中。

完整报道，请翻阅2026年8月31日的《新明日报》。