女子在脸书上看到迪士尼游轮广告，不慎坠入骗局痛失逾2000元，骗子甚至还卖惨，自称是受害者，因赌球欠下巨款，被骗去柬埔寨园区。“卖惨”后，骗子还要二度骗钱。

事主依琳（30岁，文员）告诉《新明日报》，她本月13日上午10时许浏览脸书时，看到一则迪士尼游轮促销广告。海报上写着三天两夜海景阳台房配套仅“1199”，但没有注明货币单位。

依琳原本打算与朋友上游轮，于是点击广告，通过WhatsApp询问，才获悉1199元指的是新元。她起初以为是净价，岂料进一步询问后，对方称加上各项额外收费，两人的费用是1904新元。

“我觉得超出预算，就说不订了。对方又问了我的预算，我说大约1200元，结果对方又声称找到符合预算的配套。”

依琳不疑有他，按照对方指示转账。岂料不到五分钟，对方突然改口，称配套价格上涨，要求她再多付1200元。

“他说订下房间后，就会马上把1200元退给我。我以为他们可能有特别的订房渠道，所以又相信了他，再转了一笔钱。”

不过第二次转账后，对方迟迟没有退款，反而不断以各种理由拖延。直到依琳收到对方发来的“退款”转账截图，再致电银行核实，才惊觉自己受骗。

依琳隔天早上报警，骗子仍不断打电话安抚她，但她没有透露自己已经报警，而是继续与对方周旋。没想到，对方还要求她再转2000多元，称只要“凑到4800元”，就能完成退款程序。

骗子称报警钱也拿不回

依琳通过电话责备对方，坚持要求对方退款。孰料，骗子竟突然“大吐苦水”，还反问说：“你以为我想做这个的？”

骗子声称自己早前在世界杯期间赌球输了很多钱，为了偿还巨债，才被迫从事诈骗，还称自己目前人在柬埔寨，当初也是受骗，如今才身处所谓的“KK园区”。

依琳说，对方甚至说即使报警，钱也“肯定拿不回来”。“我希望通过自身经历警示公众，在订购配套前应多检查，避免陷入骗局中。”

新加坡警察部队受询时证实接获报案。

完整报道，请翻阅2026年8月31日的《新明日报》。