姐姐和姐夫遇泥石流失联至今已五天，弟妹心急如焚，从印度亲赴加德满都寻人，五味杂陈说道：“我们边抱有希望，边抱头痛哭。”

《新明日报》日前报道，新加坡籍的53岁的苏米特·拉瓦拉（Sumit Rawla，海事顾问）和49岁妻子舒巴克希·拉瓦拉（Shubakshi Rawla，营养师）首次加入尼泊尔朝圣团，事发当天原要过边境入藏，但事后双双失联。

舒巴克希的妹妹蒂缇（45岁）告诉《新明日报》，姐姐失踪至今已五天，家人们都坐立难安，因此她和弟弟库萨尔（42岁）已于上星期五（8月28日）从印度飞抵加德满都寻人。

“我们每天都和当地官员与新加坡及印度的外交部沟通，希望能在第一时间收到相关消息。”

她说，即使姐姐已失联多日，但她和弟弟仍耐心等待，并保持乐观。“我们每次出门都抱着希望，盼望能得到一些消息或接到一通电话，说他们平安无事。”

一天情绪崩溃几次

蒂缇指，因担心姐姐和姐夫或因肤色被误认为来自印度，两人也奔赴多家临时医疗所查看伤者和尸体的资料和照片，看见不少遇难者的死状骇人。

“一天下来，我们都会情绪崩溃好几次，但我们彼此鼓励，相互扶持，告诉自己我们现在所做的一切，都是为了找到姐姐。”

她语带哽咽说道：“我无法面对可能会失去她（姐姐）的事实，她是一个很善良的人，不该那么早离开这个世界。所以哪怕只有1%的机会，我们也要找到她。”

她也对我国外交部及时提供援助表示感激，指当局人员充分照顾家属情绪，并耐心聆听请求。

拉瓦拉夫妇结婚25年，育有两名女儿，一家目前定居在加拿大。两人是首次加入朝圣团，失联前曾下榻在位于尼泊尔北部边境城镇蒂穆雷（Timure）的一家酒店。

完整报道，请翻阅2026年8月31日的《新明日报》。