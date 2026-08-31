惹兰红山某住宅单位上星期六（8月29日）凌晨遭泼红漆，大门铁门被污损，墙上还有大耳窿涂鸦。一名25岁男子因涉多起大耳窿骚扰案被捕，将于星期二（9月1日）被控上法庭。

警方星期一（31日）发文告指，上星期六凌晨约零时零5分接获通报，惹兰红山一带某住宅单位遭人泼红漆，大门和铁门被污损，附近墙壁也被涂写大耳窿讨债字句。

中央警署与宏茂桥警署警员经过跟进调查，并调阅警方闭路电视画面后，迅速锁定涉案男子身份，于星期天（30日）将他逮捕归案，将于星期二被控上法庭。初步调查显示，男子相信还涉及其他类似的阿窿骚扰案件。

根据《放贷人法令2008》，初犯者若罪成，可被罚款5000元至5万元不等，或监禁最长五年，并可被处以最多六下鞭刑。

警方强调，对大耳窿骚扰活动采取零容忍态度。任何蓄意破坏财物、扰乱公共安全与秩序者，都将依法严惩。

警方也提醒公众远离非法放贷活动，切勿以任何形式协助或与阿窿合作。若怀疑或知晓有人涉及阿窿活动，可拨打警方热线999举报。