福利院里的一个10岁男童攀爬二楼矮墙，被一名男工作人员辱骂，还肘击、脚踢并推倒他。这名工作人员被判罚款8000元。

现年43岁的被告面对一项抵触《儿童与青少年法令》的控状，他星期一（8月31日）在国家法院认罪。

为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露男童身份的资料，包括被告的名字和案发地点。

根据案情，被告自2018年起在一家福利院担任福利员，职责包括监督院内的孩子，他会马来武术。

受害男童自2025年2月入住福利院，由被告照管。

2025年8月11日下午4时许，一名女职员发现当时10岁的男童在福利院二楼攀爬矮墙，便将此事告知被告。约半小时后，男童到一楼的祷告厅，被告上前就爬矮墙一事责骂他。

当时，约有16名孩童在厅内等候祷告开始。被告与男童站在其他孩子后面，众人面向前方。

其间，被告认为那名男童仍嬉皮笑脸，便以粗话辱骂他，还称他可以向男童吐口水。他告诉男童，现场的摄像头没在运作，言下之意是即使他动粗，也不会被拍下。

过后，被告转身时故意以手肘撞击男童的左脸，导致他向右踉跄数步。

被告接着用右腿踢男童的左腿，同时用手推他的胸膛，导致男孩向后倒，背部和臀部着地。其他孩童听到声响后，纷纷转身查看。被告这时指示男童加入其他孩子，一同祷告。

被告的这些行径全被电眼拍下。

男童送医诊断伤势 医生同日报警

男童随后前往医院治疗，被诊断他上胸椎和脊椎旁区域压痛，头部和背部受伤。他同日出院，没有病假。医生同日向警方报案，被告随后被捕。

控方指出，被告违背职责对男童动手，也对在场孩童作出不良示范，因此促请法官判他6000元至8000元的高额罚款。

被告的律师求情时说，当事人是一时判断失误，并在事后寻求专业辅导，也承诺不再犯，恳请从轻发落。

虐待受自己监护的孩童如果罪成，可被判监禁最长八年，或罚款最高8000元，或两者兼施。