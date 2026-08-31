花拉公园地铁站男厕两排尿斗“面对面”设置，中间相隔仅约60厘米，一旦外侧的尿斗有人使用，即使里面仍有空位，其他人也可能因通道太窄而无法进入。新捷运强调，已知悉情况，并正检讨改善设计的可能方案。

《联合早报》记者星期一（8月31日）下午2时许走访花拉公园地铁站，发现男厕内共有两排尿斗相对而设，每排四个，中间形成一条狭窄通道。

记者现场测量，两排尿斗之间的距离仅约60厘米。记者站在两排尿斗之间横向伸展双臂时，双手根本法伸直，可见空间相当局促。

据记者观察，如果每一排只有一人使用尿斗，其他人尚能勉强从中间经过。不过，一旦靠近入口两侧的尿斗同时有人使用，通道就会被堵住。即使内侧仍有多个无人使用的尿斗，后来者也只能站在外头等候。使用者如果背着背包或携带较大的随身物品，情况则更加不便。

印度游客普拉万（36岁，信息技术工程师）告诉《联合早报》，他过去一周到过本地不少公共厕所，花拉公园地铁站男厕的空间最狭窄。

他说，自己去厕所时人不多，倒没怎么觉得不方便，但高峰时段的情况就不难想象了。“如果我使用的是最里侧的尿斗，之后又有人站到外侧，那我可能连走出来都有困难。”

他觉得，与其为了增加尿斗数量而牺牲通行空间，不如减少部分设施。

“宁可拆掉一边的尿斗，或两边交错排列，留多一些空间让人进出。”

另一名公众张德春（79岁，退休人士）则说，他经常使用花拉公园地铁站的公厕，不时会因有人使用外侧的尿斗而必须排队，很不方便。

他忆述，有一次在傍晚高峰时段上厕所时，就有人在如厕之后，因靠外的尿斗有人使用而出不来，厕所外一下子就有四五人排队等候。

“还好当时我不是特别急，只能去附近的商场上厕所。”

张德春认为，这种情况已不单是“稍小一些”的瑕疵，而是直接掣肘了正常使用，这种情况在人流较多时尤其明显。

根据卫浴文化协会2022年发布的第五版《公厕设计与维修指南》，尿斗正前方至墙壁、其他设施或门之间，建议保留约900毫米，也就是90厘米的净空空间。

指南附录中有关多个尿斗的设计示意图，也显示尿斗前方应预留足够的活动和通行空间。不过，有关指南属于设计建议，花拉公园地铁站男厕目前的设计是否符合相关强制建筑规范，仍有待有关方面进一步说明。

针对男厕空间狭窄的问题，新捷运发言人陈贵珍答复《联合早报》询问时说，公司已知悉此事，并正在检讨改善厕所设计的可能方案。

她说：“任何工程都必须经过仔细规划，以尽量减少对乘客造成的不便。这需要一些时间，我们恳请乘客给予耐心和谅解。”