总部设在本地的一个跨国研究网络，受世界卫生组织委任为西太平洋区首个临床试验合作中心。这个研究网络有望借此提升国际认可度，也开辟了同各国政府直接对话的渠道，使团队能更有系统地开展有关抗微生物耐药与传染病的研究工作，研究成果可惠及世界各国。

这个跨国研究网络称为ADVANCE-ID，成立于2022年，隶属新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院；它旨在通过传染病和抗菌药物耐药性高风险领域的研究，支持更有效的临床试验，并改善诊断和抗生素治疗策略，即为高风险群体提供快速和准确的诊断与治疗，从而减少滥用抗生素。

世卫组织的这个委任可让新加坡成为区域临床试验网络的重要枢纽，在下一次大流行疾病来袭时可迅速应对。

过去四年，ADVANCE-ID同亚洲等地50多个国家与地区的超过200家医院和研究机构开展合作，汇聚超过1万5000名病患参与各种临床试验。

ADVANCE-ID星期一（8月31日）在国大举办仪式，正式宣布受委为世卫组织临床试验合作中心。

根据世卫组织官网，全球共有80多个国家与地区的超过800家机构受委为世卫组织合作中心，10多个在新加坡，重点涵盖血液安全、职业健康、烟草检测与研究、疾病预防与健康促进等，包括新保集团社区医院2024年受委为全球首个社会处方合作中心。

ADVANCE-ID主任、国大医院传染病科高级顾问医生莫茵受访问时说，世卫组织在政府层面运作并在各地设有办事处，与ADVANCE-ID目前依托大学和医院的运行模式不同。因此，获委任为世卫组织合作中心为这个研究网络的工作增添了权威性与国际认可。

优化诊疗方案 TREAT-GNB试验扩至多国

这个网络正在进行中的临床试验之一是“TREAT-GNB”，旨在优化严重革兰氏阴性菌（Gram-negative bacteria）的治疗方案。有关试验将评估对各类抗生素的选择与治疗策略，为败血症和肺炎等致死率极高的严重细菌感染患者寻求最佳疗法。

目前，这个试验已在新加坡、中国、泰国、西班牙和澳大利亚的医院招募了100名患者，下阶段将扩大至马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和巴基斯坦。

莫茵指出，试验有望推动对至少一种基因或快速分子诊断技术的应用，将需五至七天的诊断过程缩至几个小时。这个研究网络也在测试新型抗生素，要让亚洲病患尽早用上新药。

尽管新加坡对抗生素的管控严格，但耐药性问题依然严峻。莫茵说，调查显示，每三四个新加坡人中，就有一人携带高度耐药菌。在冠病疫情期间，由于难以迅速区分病毒和细菌感染，导致抗生素使用量大增，使耐药情况加剧。

应对这一挑战必须依赖临床试验，但本地的病例样本量远远不够。莫茵举例说，要在本地完成一项3000人的临床试验可能耗时数年，但如果是与多方携手开展的区域试验，只需三四年即可完成。ADVANCE-ID受委世卫组织合作中心就有利于与更多国家和站点连接，试验进度可以进一步加快。

她说：“这样一来，我们最终就能够跑赢细菌变异的速度。”

除了对抗超级细菌，ADVANCE-ID也通过例常科研合作，同区内的临床研究员和各国政府建立了数个合同关系与深厚互信。莫茵形容，这是一个在平时逐渐建立起来的“温情网络”。

“大流行病基本上每10年会暴发一次。一旦下一个疫情出现，这个现成的网络和紧密联系就可以在极短时间内迅速转为对抗疫情的响应防线。”

莫茵说，ADVANCE-ID的工作成果可直接惠及本地的脆弱群体，包括年长者、糖尿病患者和移植患者，尤其是本地人口老龄化，老年人不断增加。

“通过将这些临床试验和诊断工具引入我们的医院，我们将拥有更有效的治疗方法，避免过去因无法精准确诊而滥用抗生素的情况。”