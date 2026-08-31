祖父因患癌离世的打击，让利熙凰立下成为肿瘤科医生的志向，从中学起便开始钻研，将痛失亲人的悲痛化为攻克医学难题的动力。

教育部星期一（8月31日）在新加坡国立大学举行2026年特别奖颁奖典礼。来自90所教育机构的202名学生共获颁211个特别奖项，表彰他们在学术与非学术领域的多元成就。

就读于莱佛士书院的利熙凰荣获李光耀数理奖。她的祖父在她小学六年级时确诊患癌，癌细胞最终转移至大脑。由于当时的药物无法实现穿透血脑屏障，因此脑肿瘤未能得到有效治疗，祖父于2023年不幸离世。这种眼睁睁看着亲人受苦的无力感，成了她人生转折点。

“祖父患癌时，我意识到在那个当下，我什么都做不了，感到深深的无力。我希望有一天能拥有足够的能力去帮助他人，减轻他们的病痛。”

祖父逝世一年后，她通过学校的导师计划，展开关于手性空腔化合物（Chiral cavitands）及突破血脑屏障用途的研究。利熙凰说，这项研究有望为未来的后续研究奠定基础，进而提升药物的安全性，并实现药物的精准释放。这个项目最终赢得多项科研大奖。

另一名毕业于诺雅初级学院的许睿恩则荣获总理书籍奖和李显龙杰出双文化学生奖。她告诉《联合早报》，自幼阅读了老师推荐的《故宫里的大怪兽》和《汉字奇兵》等书籍后，便对华文产生了热爱，随后更是参与了双文化课程。如今，她即将前往中国北京大学深造国际关系。

许睿恩认为，目前的国际秩序正在发生变化，中国在全球的影响力也在不断增强。她高度关注中美这两个大国未来将如何互动以及权力的交接。对外交领域产生浓厚兴趣的她，计划在本科毕业后返回新加坡服务。

针对部分觉得华文难学、甚至抗拒华文的年轻学生，她的建议是：“不妨通过看自己感兴趣的华文电视剧、综艺节目等娱乐方式来学习，并在日常交流中循序渐进地建立起开口的自信。”

教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生作为主宾出席了颁奖礼。他在致辞时说，这些奖项提醒我们教育的目的与意义。“获奖学生确实要在学业上取得优异成绩，但也必须要全面发展，包括培养品格、发掘优势、增强韧性、学习与他人合作，并团结一致寻找能为社会贡献的方式。”

这些年度特别奖是由建国总理李光耀和国务资政李显龙捐款设立的。