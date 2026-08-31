新加坡摩天观景轮2018年因技术故障停运66天，之后只能以一半载客量营业306天。运营方指承包商维修不当导致驱动轴断裂，入禀高庭索赔逾900万元。

本案起诉人为经营观景轮的Straco Leisure，是星雅集团（Straco）子公司；答辩人为日本住友重机械工业株式会社（Sumitomo Heavy Industries, Ltd.）旗下的Sumitomo（Shi）Cyclo Drive Asia Pacific。这起民事诉讼星期一（8月31日）开审，现阶段审理答辩人是否须承担赔偿责任，预计审理约五天。

诉方称，答辩人以“完全不当”的方法维修驱动轴，影响驱动轴的使用寿命，以致最终断裂。辩方则反驳，答辩人曾建议更换已接近使用期限的驱动轴，但起诉人以预算有限为由拒绝，这才是停运事件的导因，而诉方如今试图推卸责任。

高165米、直径150米的摩天观景轮由三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）设计制造，自2008年启用以来数次因技术故障暂停营运。

引发本次诉讼的事故发生于2018年1月25日上午9时左右，一根驱动轴突然断裂并掉落，技术人员随即停止观景轮运行，并紧急疏散61名乘客。

新加坡建设局随后指示观景轮暂停营运，直至同年4月1日才获准重新开放，但载客量不得超过额定容量的一半。观景轮直到隔年2月1日才获准恢复全面运作。

起诉人在保险公司要求下于2023年入禀高庭，指答辩人维修疏忽导致技术故障，造成观景轮停运及无法全面运作长达372天，营运损失估计超过900万元。

根据诉方的说法，起诉人自2017年初起委任答辩人定期维修观景轮的驱动部件，并依赖其专业知识与技术进行维修。同年2月，其中一根驱动轴运作时出现异响，答辩人检查后发现轴径低于可接受水平，并应起诉人要求提出修复方案。起诉人接受方案后，答辩人陆续修复有问题的驱动轴。

事故发生后，起诉人按照建设局指示，委任不同专家调查分析，所得出的结论是修复方式不当，严重影响驱动轴的使用寿命，最终导致断裂。

诉方律师王溆宽指出，除了逾900万元的营运损失，诉方也要求答辩人支付近38万5000元，以赔偿起诉人聘请工程专家调查事故等费用。

不过，辩方驳斥，驱动轴的使用寿命介于10至12年，起诉人理应及时更换；事实上，辩方公司职员曾在事故发生前建议起诉人更换驱动轴，但对方说因为预算有限而不考虑这个选项。

辩方律师林煜明在开庭陈词中指出，起诉人也应该就驱动轴的问题咨询制造商，但起诉人没有这么做；停运事故之所以发生，是起诉人自身疏忽所致。案件星期二续审。