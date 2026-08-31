配合国民服役60周年，国防部正探讨为现役与退役国民服役人员推出“答谢配套”，并研究优化现有的国民服役住房、医疗和教育奖励，确保相关措施继续切合实际需要。

2027年适逢国民服役推行60周年（NS60）。国防部星期一（8月31日）晚间答复《联合早报》询问时说，国防部和新加坡武装部队明年计划推出一系列NS60纪念活动与计划，肯定现役与退役国民服役人员及家属的贡献。

除了研拟推出NS60答谢配套（Recognition package），当局也将举办国民服役展览和陆军开放日活动；兴建中的卫国广场（NS Square）也有望在明年底启用。

国防部和军队探讨优化现有奖励机制

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声日前上国防部播客节目《Turn Out!》（军中用语，指临时或突然召集人员集合、检查装备等）时说，NS60是回顾一代代国民服役人员为国家安全贡献的重要节点，在肯定他们付出的同时，也应思考如何更好地照顾他们。

为此，国防部和武装部队将探讨如何优化现有奖励机制，包括国民服役住房、医疗和教育（简称HOME）奖励，确保相关措施继续切合服役人员在人生不同阶段及整个服役历程中的需要。

目前，服役人员在完成全职服役、战备役中期及结束战备役这三个阶段，获得相关奖励，包括公积金和中学后教育户头填补，以及现金奖励。

陈振声说：“这对所有国民服役人员来说都是很重要的支持。我已经请团队研究，如何让这些措施更有帮助、更有意义，在他们面对人生不同挑战时给予更好的照顾，也让他们在为国家服务、守护国家安全的同时，得到更好的支持。”

至于全职国民服役人员津贴，国防部指出，专业团队会定期检讨，确保津贴继续切合个人日常开销，并把生活费变化等因素纳入考量。检讨过程中，当局也会听取指挥官和战备军人的反馈。

国防部过去10年已四度检讨国民服役津贴。自2015年以来，接受基本军训的新兵津贴已提高65％。目前，在陆军担任步兵中士的全职国民服役人员，在服役第二年每月可领取1090元。

国防部说：“作为定期检讨的一部分，国防部与新加坡武装部队将继续探讨如何在全职服役期间，更好地支持和肯定全体全职国民服役人员的付出与贡献。”

NS60答谢配套、奖励措施优化及其他计划的进一步详情，预计明年公布。