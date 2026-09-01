不必下载应用，在巴士站只需扫描QR码，就能即时查看巴士预计到站时间。政府开源科技部自今年7月起与陆路交通管理局合作，在15个巴士站试行这项服务，并计划日后增添近场通信功能，让乘客只需轻触手机即可获取相关信息。

这项名为“bus.gov.sg”的服务，由政府开源科技部（Open Government Products，简称OGP）高级软件工程师林奕川（30岁）带领的四人团队构思并开发。

林奕川接受《联合早报》访问时说，团队希望运用科技，解决乘客候车时“不知道巴士什么时候来”的痛点。

乘客只需用手机扫描巴士站张贴的QR码，网页便会显示相关信息，包括预计到站时间、巴士类型（单层或双层）及载客量等。用户也可直接在网页输入巴士站编号，或利用定位功能查找附近巴士站。

与现有应用及电子显示屏相辅相成

目前，公众可通过MyTransport.SG应用或部分巴士站的电子显示屏查询到站时间。全岛超过5000个巴士站中，约270个设有显示屏。

林奕川强调，新服务并非要取代现有系统，而是提供另一种更便捷的获取信息渠道。

他说：“使用现有方式，通常需要解锁手机、打开应用，再点击三四次才能查到信息；相比之下，扫码即可查看，步骤更少、更直接。”

他补充，一些较大的巴士站会张贴多个QR码，让乘客无论站在何处都能获取信息。“尤其在下雨或人多的时候，乘客未必能挤到显示屏前查看，这类查询方式就更方便。”

每周约500名活跃用户 日后评估使用情况再决定是否扩大

这项服务自7月起展开试验，预计持续至今年底，涵盖住宅区、学校、办公区、军营和地铁站附近等不同地点的巴士站，其中包括明古连地铁站附近的车站。

政府开源科技部没有公布所有参与试点的巴士站，以免影响用户的自然使用情况，从而更准确地收集数据。目前，每周约有500名活跃用户，当中约九成是新加坡人，其余为游客等外国用户。

接下来，团队计划引入近场通信（NFC）技术，让乘客只需轻触手机即可获取信息。

林奕川说：“在早期的测试中，我们发现大多数用户其实更偏好使用NFC功能，因为连扫码都省了。”

政府开源科技部正在测试近场通信（NFC）功能，乘客日后只需用手机轻触图中的黄色标签，就能立即获取巴士到站信息。政府开源科技部高级软件工程师林奕川说，为防止标签信息被篡改，其中一项方案是采用较坚固的硬质塑料，并嵌入加密签名技术。（何家俊摄）

不过，他指出，NFC标签涉及篡改与安全风险，目前仍在测试不同设计方案。其中一项方案是采用较坚固的硬质塑料，并嵌入加密签名技术，以防止标签信息被篡改。

这类标签的成本每个约5元，而网站每月运作成本约30元，目前均由政府开源科技部承担。

bus.gov.sg所使用的巴士到站数据，来自陆交局的应用程序接口（API），与其他巴士查询服务使用相同数据来源。因此，一旦API出问题，服务也可能受到影响。政府开源科技部会在服务中断或数据异常时，在网页上发布提示通知用户。今年以来，巴士到站时间系统共发生四次故障。

至于新服务日后是否扩大至更多巴士站，陆交局和政府开源科技部答复《联合早报》询问时说，将评估乘客使用情况、反馈及运营考量，再决定下一步安排。

林奕川希望，这项服务未来能扩展至全岛巴士站，让乘客不论是否提前规划行程，都能在抵站后轻松获取巴士到站信息。“如果每一名在巴士站等候的乘客，都能轻松获取到站时间，将大大提升整体通勤体验。”

里扎尔（34岁，营销人员）期待NFC功能推出。“目前使用MyTransport.SG应用，需要点击好几次才能找到巴士站和路线，而且每次刷新都要重复操作。NFC就简单得多，连应用都不用打开。”