本地鸡蛋农场安安斥资800多万元引进新设备和扩建厂房，借助人工智能精准识别“坏蛋”，藏在蛋壳底下的细微裂痕也无所遁形，确保顾客买到的蛋都新鲜。

安安是本地规模第二大的鸡蛋农场，今年初汰换已用10年的旧设备，改用结合人工智能（AI）的鸡蛋分级系统。它能自动识别破裂、脏污和不同品种的鸡蛋，大幅提升分级效率和准确度。

为了协助农产业者采用科技提升生产力，新加坡食品局2021年设立6000万元的农业食品业转型基金（Agri-Food Cluster Transformation Fund）。

新的鸡蛋分级机每小时可处理25万颗鸡蛋，利用影像技术和人工智能，识别破裂、脏污及不同品种的鸡蛋，大幅提升分级效率和准确度。（周国威摄）

根据食品局提供给《联合早报》的最新数据，截至今年3月，当局已为160多个项目提供总额5700万元资助，安安农场添置的鸡蛋分级系统便是其中之一。

安安农场目前每天可产80万颗鸡蛋。旧的鸡蛋分级机每小时可处理10万颗鸡蛋，主要依靠感应器和敲击鸡蛋产生的回声检测蛋壳是否破裂。新系统则每小时可处理25万颗蛋，它具备影像辨识功能，通过AI分析鸡蛋影像，自动完成分类。

安安集团总裁马琼就星期二（8月25日）接受《联合早报》访问说，旧款分级机难以发现细微裂痕，新系统连蛋壳表层下的隐性裂痕也能检测出来。有这类裂痕的鸡蛋保鲜期较短，能分辨出来很重要。

有裂痕的鸡蛋会趁新鲜进行加工，供应食品厂、餐馆和餐饮承包商。新系统配备机械手臂，能自动将一盘盘完成分级的鸡蛋放到运输托盘上。

新系统配备机械手臂，能自动将一盘盘完成分级的鸡蛋放到运输托盘上。（周国威摄）

为容纳体积更大的新设备，安安农场扩建厂房；整个项目耗资超过800万元，其中约200万元由农业食品业转型基金资助。

过去几年，本地各类农场的生产力均有提升。蔬菜农场的产量从2023年的每公顷土地产出227.2公吨，增至2025年的253.3公吨；渔场从每公顷产出38.6公吨增至51.5公吨；鸡蛋农场的产出则从每公顷1480万颗蛋增至1590万颗。

食品局今年宣布再拨7000万元，推出为期五年的第二阶段农业食品业转型基金。

马琼就说：“转型基金除了帮助业者分担采用科技的成本，也给了我们信心，知道政府看到我们付出的努力。此外，农业设备价格高昂，政府资助可作为启动资金；有了政府的认可，业者向银行申请贷款也比较容易。”

为推动本地农场发展和加强联系，食品局目前有大约10名专员负责同个别农场对接。其中，食品局本土生产策略与发展署助理署长陈亿展（31岁）负责为本地三家鸡蛋农场提供支援的工作。

以农场申请基金以添置新设备为例，若业者有任何疑问，例如申请须符合哪些条件、哪些项目可获资助，陈亿展都会尽力解答。业者提呈申请后，他也会同负责审核的团队沟通，了解有关企划案是否符合当局要求。

陈亿展说：“我会持续思考新的方式，利用农场现有资源，鼓励它们进一步提升生产力。我也尽力协助它们拓展销路，确保业务能够持续发展。例如，最近就协助安安农场与电台对接，进行直播宣传。”